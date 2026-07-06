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Najbolj ikonične poročne obleke (Suzy)

Pomlad in poletje sta čas porok, nekatere poročne obleke sodobne zgodovine pa so veliko več kot le modni kosi.
Grace Kelly

Grace Kelly

Princesa Diana

Princesa Diana

Carolyn Bessette (1996)  

Carolyn Bessette (1996)  

Bianca Jagger (1971)

Bianca Jagger (1971)

Kate Middleton (2011)

Kate Middleton (2011)

Jackie Kennedy (1953)

Jackie Kennedy (1953)

Kraljica Elizabeta II. (1947)

Kraljica Elizabeta II. (1947)

Yoko Ono

Yoko Ono

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn

Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor

Grace Kelly
Princesa Diana
Carolyn Bessette (1996)  
Bianca Jagger (1971)
Kate Middleton (2011)
Jackie Kennedy (1953)
Kraljica Elizabeta II. (1947)
Yoko Ono
Audrey Hepburn
Elizabeth Taylor
T. K., Foto: Profimedia, zajem zaslona/youtube
 6. 7. 2026 | 10:25
6:03
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Postale so simbol svojega časa, navdih za prihajajoče generacije nevest in referenca, h kateri se modni oblikovalci vračajo še desetletja pozneje. Od kraljevskih porok do hollywoodskih ikon in žensk, ki so s svojim slogom prelomile tradicijo – vsaka od teh oblek je pustila neizbrisen pečat v zgodovini mode ter dokazuje, da lahko poročna moda postane del kulturnega spomina.

1. Grace Kelly (1956)

Ko se je hollywoodska zvezdnica poročila z monaškim princem Rainierjem III., je svet spremljal eno najbolj glamuroznih porok stoletja. Njeno obleko je ustvarila kostumografka Helen Rose iz studia MGM, ki je zanjo oblikovala brezčasno mojstrovino. Izdelana je bila iz svile, tafta in več kot sto let stare bruseljske čipke. Visok ovratnik, dolgi čipkasti rokavi in bogato krilo še danes veljajo za sinonim kraljevske elegance. Poročno slovesnost si je ogledalo približno 30 milijonov ljudi, modni poznavalci obleko še danes označujejo za eno najvplivnejših poročnih kreacij vseh časov. Navdihnila je številne kraljeve neveste, med njimi tudi Kate Middleton.

Princesa Diana
Princesa Diana

2. Princesa Diana (1981)

Njena poroka s princem Charlesom je bila eden največjih televizijskih dogodkov 20. stoletja. Spektakularno obleko sta oblikovala David in Elizabeth Emanuel. Slonokoščeni svileni taft, razkošni napihnjeni rokavi in skoraj osem metrov dolga vlečka so postali zaščitni znak osemdesetih let. Obleka je bila bogato okrašena z ročno izdelano čipko, bleščicami in več kot 10.000 biseri. Čeprav danes velja za simbol razkošnega glamurja tistega obdobja, ostaja ena najbolj prepoznavnih poročnih oblek.

Carolyn Bessette (1996)  
Carolyn Bessette (1996)  

3. Carolyn Bessette (1996)

Dokazala je, da je lahko preprostost bolj nepozabna od razkošja. Za poroko z Johnom F. Kennedyjem mlajšim je izbrala minimalistično svileno obleko, ki jo je oblikoval njen prijatelj Narciso Rodriguez. Brez čipke, bleščic in dolgih vlečk je delovala izjemno moderno. Kombinirala jo je s prosojno tančico in preprostimi sandali Manola Blahnika. Prav ta videz je postal simbol minimalistične poročne estetike devetdesetih let.

Bianca Jagger (1971)
Bianca Jagger (1971)

4. Bianca Jagger (1971)

Na poroko z Mickom Jaggerjem je prišla v povsem drugačni opravi od pričakovane. Namesto klasične poročne obleke je nosila belo krilo in suknjič smokinga, ki ga je oblikoval britanski krojač Tommy Nutter. Kombinacijo je dopolnila z velikim belim klobukom s tančico, pod suknjičem ni nosila ničesar. Takrat je bila to prava modna revolucija. Bianca je dokazala, da je lahko nevesta ženstvena tudi brez tradicionalne obleke, zato njena izbira ostaja ena največjih ikon alternativne poročne mode.

Kate Middleton (2011)
Kate Middleton (2011)

5. Kate Middleton (2011)

Poroka princa Williama in Kate Middleton je ponovno obudila zanimanje za klasično kraljevsko eleganco. Obleko je oblikovala Sarah Burton za modno hišo Alexander McQueen. Združevala je čipkasti zgornji del, ozko silhueto in elegantno dolgo vlečko. Kreacija se je poklonila tradiciji Grace Kelly, a v sodobni izvedbi. Po poroki je prodaja čipkastih poročnih oblek po svetu močno narasla.

Jackie Kennedy (1953)
Jackie Kennedy (1953)

6. Jackie Kennedy (1953)

Preden je postala prva dama ZDA, se je Jacqueline Bouvier poročila z Johnom F. Kennedyjem. Njeno razkošno svileno obleko je ustvarila ameriška oblikovalka Ann Lowe. Imela je široko krilo in bogato nagubano krinolino. Čeprav Jackie nad obleko ni bila navdušena, danes velja za eno najpomembnejših ameriških poročnih kreacij. Ann Lowe je bila prva afroameriška modna oblikovalka, ki je oblačila najvišjo ameriško družbo. Priznanje, ki si ga je zaslužila, je dobila šele desetletja pozneje.

Kraljica Elizabeta II. (1947)
Kraljica Elizabeta II. (1947)

7. Kraljica Elizabeta II. (1947)

Poročna obleka bodoče britanske kraljice je nastala v času povojnega pomanjkanja. Oblikoval jo je Norman Hartnell, navdih zanjo je našel v Botticellijevi sliki Primavera. Obleka je bila okrašena z nežnimi cvetličnimi motivi in tisoči biserov. Elizabeta je morala za nakup materiala uporabiti tudi kupone za oblačila, ki so bili takrat del povojnega racionaliziranja. Poroka je simbolizirala novo upanje po vojni, obleko pa še danes hranijo kot nacionalni zaklad.

Yoko Ono
Yoko Ono

8.  Yoko Ono (1969)

Yoko Ono je povsem zavrnila tradicionalna pravila poročne mode. Za poroko z Johnom Lennonom je oblekla kratko belo mini obleko, bele dokolenke, športne copate in velik klobuk. Celotna kombinacija je bila igriva, sproščena in izrazito nekonvencionalna. Odražal je duh poznih šestdesetih let in kontrakulturnega gibanja, namesto razkošja je poudarjal osebno svobodo.

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn

9. Audrey Hepburn (1969)

Za svojo drugo poroko z Andreo Dottijem Audrey Hepburn ni izbrala bele obleke. Hubert de Givenchy ji je ustvaril kratko svetlo rožnato obleko z visokim ovratnikom in ujemajočo se ruto. S tem je dokazala, da poročna eleganca ni nujno bela. Njena modna odločitev je bila drzna, a izjemno prefinjena. Audrey je ostala zvesta svojemu brezhibnemu osebnemu slogu, obleka je postala ena najbolj prepoznavnih alternativnih poročnih kombinacij in prava klasika modne zgodovine.

Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor

10. Elizabeth Taylor (1950)

Prvo izmed njenih osmih porok je spremljala tudi ena najbolj slavnih hollywoodskih poročnih oblek. Helen Rose je za takrat komaj 18-letno igralko, ki se je poročila s Hiltonovim dedičem Nickyjem, ustvarila razkošno satenasto obleko z ozkim pasom in bogatim krilom. Poroka je utrdila njen status hollywoodske princese, obleka danes velja za pomemben del zgodovine hollywoodske mode.

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