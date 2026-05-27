Najhitrejša Slovenka postala drugič mamica, »Dobrodošel, Mark« (Suzy)

Najhitrejša Slovenka, atletinja Maja Mihalinec Zidar, je konec aprila drugič postala mamica. Šestintridesetletna športnica po objavah sodeč neizmerno uživa v najnežnejši življenjski vlogi, ki jo z možem, prav tako športnikom Luko Zidarjem, zdaj okuša v razširjeni družinski zasedbi.

Zara se je takole razveselila bratca.

Ponosna mamica je na instagramu objavila fotografijo iz porodnišnice, ob kateri je zapisala preprosto, a zelo zgovorno sporočilo, da ju je z možem v drugo osrečil fantek: »Dobrodošel, Mark.« Mlajšega bratca se je še posebno razveselila skoraj štiri leta starejša sestrica Zara, ki bo prvega junija praznovala rojstni dan. Novica o rojstvu je prišla le nekaj mesecev po tem, ko je Maja javnost presenetila z drugo nosečnostjo. Te ni obešala na veliki zvon, temveč je s svojimi spletnimi prijatelji v zadnjih mesecih delila le nekaj zasebnih utrinkov.