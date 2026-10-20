Najlepša vloga je očetovska (Suzy)

Matic Cerar je glavni vokalist in povezovalec programa na nastopih ansambla Gregorja Kobala, ki občasno zaigra tudi na harmoniko. Tako so ga opisali člani ansambla, v katerem skupaj z dvema pevkama sestavlja pevski tercet. Lani se je poročil, ženo Vesno pa je na poroki presenetil s pesmijo, ki jo je zapel samo njej. Matic prihaja iz glasbene družine, a sta ga sprva bolj zanimala nogomet in Tomosovi motorji. Sčasoma je odkril veselje do glasbe, ki je danes pomemben del njegovega življenja. Harmoniko igra že od desetega leta, pozneje se je iz radovednosti kar sam naučil igrati še kitaro, kontrabas in klaviature. Slednje igra tudi v ansamblu Gregorja Kobala, katerega član je že sedem let. Pomembno prelomnico v njegovi glasbeni poti je pomenilo petje v tercetu, ki je bilo zanj nekaj povsem novega.

»Ko je pevka Maja Jelenc postala mamica, jo je v ansamblu nadomestila Katarina Tržan. Ko se je Maji iztekel porodniški dopust, smo prišli na idejo, da bi v ansamblu ostali obe in bi sestavili tercet. Izkazalo se je, da je bila to odlična poteza, saj je vse skupaj res lepo zvenelo,« pravi Moravčan, ki je v ansamblu zadolžen tudi za prevoz opreme s prikolico. To je precej odgovorno delo, saj mora poskrbeti, da ničesar ne pozabi. »Kadar igramo na porokah in rojstnih dnevih, ozvočenje postavljamo sami, na veselicah za brezhiben zvok skrbita moj bratranec Anže in Rado Černe,« doda. Po poklicu je avtoservisni inženir, zaposlen kot serviser kmetijske mehanizacije v Komendi, kjer popravlja traktorje in druge kmetijske priključke različnih znamk. Službene obveznosti ga pogosto vodijo v druge evropske države, v zadnjem času se mu veliko lepega dogaja tudi v zasebnem življenju.

Lani se je poročil z izbranko Vesno, letos se jima je rodila še prvorojenka Zoja. »Z besedami se ne da opisati občutkov ob njenem rojstvu. Veliko je bilo solz sreče in veselja. Na srečo je pridna in mi ponoči pusti spati,« se pošali Matic. Vesno je spoznal, ko je igral njenim staršem, ne da bi takrat slutil, da bo nekoč postal njihov zet. Par sta postala šele nekaj let pozneje, ko so se njune poti znova prekrižale na veselicah. »Sprva so bila najina druženja prijateljska, potem so postajala srečanja ob kavi in pijači vse pogostejša,« nam je še razkril glasbenik, ki se v prostem času najraje odpravi v hribe, kjer se nadiha svežega zraka, si zbistri misli in uživa v čudovitih razgledih. Ker je odraščal na kmetiji, ima zelo rad živali. Doma imajo krave, konje, kokoši, prašiče, pse, mačke in še kakšna žival bi se našla, pravi Matic. Med letošnjimi glasbenimi doživetji mu je v posebnem spominu ostal nastop na Avsenikovem festivalu v Begunjah, ki se ga je udeležil z ansamblom Gregorja Kobala. Ta izkušnjo si prav vsi člani štejejo v veliko čast.

Član ansambla je že sedem let, poleg petja in občasnega igranja skrbi tudi za prevoz prikolice z vso opremo.

Člani ansambla Gregorja Kobala s Sašem Avsenikom na Festivalu Avsenik v Begunjah