Najlepši trenutki Gaje Filač: Očitno se staram! (Suzy)

Sedemindvajsetletnica, ki je srca slovenskih gledalk in gledalcev osvojila v priljubljeni nadaljevanki Skrito v raju, ima, čeprav so televizijske kamere že pred časom ugasnile, polne roke dela. Gaja Filač je namreč aktivna članica SNG Maribor.

Vsestranski igralki nasmeh, očarljivost in talent vedno znova odpirajo nova vrata, a ravno tako, kot obožuje svoje delo in mu je predana z vsem srcem, neizmerno uživa v trenutkih, ko ni na odru. Te najraje preživi s srčnim izbrancem, mladim režiserjem Davidom Champaignom, s katerim že nekaj časa živita skupaj.

»Očitno se staram, toda neznansko me osrečujejo peka domačega kruha, dobra kava in vino, doma pripravljeni obroki, pisanje dnevnika, sončna svetloba, prosti dnevi, počasno življenje in sprehodi na tržnico, kjer kupujem živalske izdelke iz proste reje, sezonsko sadje in zelenjavo slovenskega porekla. Prav tako me osrečujejo ljudje, s katerimi se lahko smejim. In devet ur spanca,« je simpatična igralka razkrila, kaj najbolj napolni njeno dušo.