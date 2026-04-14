Najpomembnejši ženski zavezniki zdravja (Suzy)

»Na prvem mestu je kopriva, ker je primerna za vsa življenjska obdobja. Hrani nas z minerali in vitamini, ki jih telesu zaradi sodobnega načina življenja primanjkuje. Rahlo dviguje energijo. Vsebuje veliko antioksidantov, deluje razstrupljevalno in čistilno. Lahko jo zaužijemo v poljubnih količinah. Pripravimo jo lahko v smutijih, če jo zmečkamo, je užitna surova ali iz nje pripravimo špinačo. V prvi polovici poletja naberemo zel za čaje, v drugi njena semena, ki jih zmeljemo in posipamo po katerikoli jedi kot začimbo. Mlade rmanove poganjke lahko že spomladi dodajamo v prehrano. Ko začne cveteti, ga zmerno uporabljamo kot začimbo za hrano ali si ga spravimo za čaje. Rmanov čaj ugodno vpliva na prebavila, jetra, črevesje, sprošča krče maternice ter krepi njeno steno. Za razliko od koprive ga pijemo po potrebi, ne ves čas, v zadnjem obdobju lutealne faze in med menstruacijo, preostali del ciklusa ga spustimo.

Plahtica je nepogrešljiva rastlina za ženske po 35. letu. Čaj iz nje pijemo od dneva ovulacije do menstruacije oz. po potrebi. V folikularni fazi naredimo premor, da se telo ne navadi nanjo. Tudi konopljika je pomembna za uravnovešanje ženskih hormonov, saj mimikira stanje telesa v času ovulacije in lutealni fazi. Grozdnata svetilka pomaga v menopavzi, ko se pojavljajo vročinski oblivi. Tedaj ženske po navadi najdejo rešitev zanjo med konopljo, grozdnato svetilko in konopljiko. Koristijo tudi blažje oblike konoplje, ker lahko z njimi s svečkami rešujemo vnetja in močnejše krče v času krvavitev. S pitjem konopljinega čaja ali kapljic podpiramo tako dnevni kot mesečni ciklus. Dnevno uravnavamo pretok energije, vnetja, tudi psihološki stres. Blažje oblike konoplje, kjer v spektru učinkovin prevladujeta CBD in CBG ali kislinski kanabinoidi, postajajo vedno bolj zanimivi kot dodatna podpora pri onkoloških težavah za ženske, ker vplivajo na to, kako se celice odzivajo na estrogen,« pravi Uroš Švigelj, poznavalec divje hrane, ki ga najdete na facebooku.