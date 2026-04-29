ZVEZDE NEKOČ IN DANES

Najstniški idoli iz devetdesetih: Kje so trideset let pozneje? (Suzy)

Od svetovne slave do povsem novih začetkov – njihova življenja danes razkrivajo, kako hitro se lahko vse spremeni.
Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio.

Neve Campbell. 

Neve Campbell. 

Johnny Depp.

Johnny Depp.

Jared Leto.

Jared Leto.

Jennifer Love Hewitt.

Jennifer Love Hewitt.

Christina Aguilera.

Christina Aguilera.

Katie Holmes in Joshua Jackson.

Katie Holmes in Joshua Jackson.

Britney Spears in Justin Timberlake. 

Britney Spears in Justin Timberlake. 

Alicia Silverstone. 

Alicia Silverstone. 

Leonardo DiCaprio.
Neve Campbell. 
Johnny Depp.
Jared Leto.
Jennifer Love Hewitt.
Christina Aguilera.
Katie Holmes in Joshua Jackson.
Britney Spears in Justin Timberlake. 
Alicia Silverstone. 
T. K., Foto Profimedia
 29. 4. 2026 | 21:00
V devetdesetih so krasili stene najstniških sob, polnili revije in lomili srca milijonom oboževalcev. Bili so obrazi serij, filmov in glasbenih videospotov pred družabnimi omrežji. Danes živijo zelo različna življenja – nekateri so ostali v središču pozornosti, drugi so se umaknili, tretji začeli povsem nova poglavja.

Leonardo DiCaprio

Pred tridesetimi leti je postal globalni fenomen po filmih Romeo in Julija in Titanik. Iz najstniškega idola se je prelevil v enega najbolj cenjenih igralcev svoje generacije. Danes izbira zahtevne vloge, producira filme in se posveča okoljskemu aktivizmu. Ni le zanimiv za dekleta, ampak je resničen umetnik.

Neve Campbell

Neve Campbell. 
Neve Campbell. 

Spoznali smo jo v Mizi za pet, a po začetku franšize Krik je postala kraljica najstniške grozljivke. Namesto pretirane izpostavljenosti je previdneje izbrala nadaljnjo kariero. Še danes jo občinstvo z veseljem sprejema v novih nadaljevanjih grozljivke, zasebno življenje pa ohranja zase.

Johnny Depp

Johnny Depp.
Johnny Depp.

Nekdaj je bil simbol uporniškega šarma in pozneje postal ena največjih filmskih zvezd, nato doživel javne škandale in sodne bitke. Danes več dela v Evropi in živi precej bolj umaknjeno. Kariera ga je iz idola preoblikovala v kontroverzno legendo.

Jared Leto

Jared Leto.
Jared Leto.

Kot zvezdnik serije To trapasto življenje je osvojil najstnice po vsem svetu. Pozneje je uspešno združil igralsko kariero in glasbo s skupino Thirty Seconds to Mars. Še danes ohranja imidž skrivnostnega in nekonvencionalnega oskarjevca. V mnogih pogledih je ostal večno mlad idol.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt.
Jennifer Love Hewitt.

Saj se je spomnite v filmu Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje? Nedavno je na filmska platna prišla nova različica grozljivke iz devetdesetih. Takrat je bila ena največjih televizijskih in filmskih ljubljenk. Pozneje je uspešno nadaljevala kariero v serijah in si ustvarila družino.

Christina Aguilera

Christina Aguilera.
Christina Aguilera.

Zaslovela je skoraj istočasno kot Britney in hitro postala znana po močnem glasu, dekleti so dolgo tudi primerjali. V karieri je večkrat zamenjala podobo in dokazala, da ni le najstniški fenomen. Danes občasno nastopa, snema glasbo in se posveča družini. Še vedno velja za eno vokalno najmočnejših zvezdnic svoje generacije.

Katie Holmes in Joshua Jackson

Katie Holmes in Joshua Jackson.
Katie Holmes in Joshua Jackson.

Igrala sta v Simpatijah – ona kot Joey Potter, on kot Pacey Witter. Njuni zasebni življenji sta pogosto zasenčili kariero. Katie ima hčerko z bivšim Tomom Cruisom, njej je posvetila življenje in previdno izbirala nove vloge. Joshua je igral v nekaj televizijskih dramah in po razhodu z Diane Kruger kratkotrajno srečo našel z Jodie Turner-Smith, s katero imata hčerko, za katero sta se prepirala o skrbništvu.

Britney Spears in Justin Timberlake

Britney Spears in Justin Timberlake. 
Britney Spears in Justin Timberlake. 

Ena največjih zvezdnic tistega časa je postala pop princesa svoje generacije. Sledila so leta rekordne slave, nato javni osebni zlomi in dolgo skrbništvo. Še vedno ostaja ena največjih ikon pop kulture, čeprav se je nedavno sama prijavila na kliniko za odvajanje po nizu situacij, zaradi katerih je mnoge skrbelo zanjo. Justin je bil takrat njen fant, in čeprav jo je bolje odnesel, so se njegove težave začele nedavno, ko so ga ujeli med vožnjo pod vplivom alkohola.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone. 
Alicia Silverstone. 

Najprej smo jo gledali v videospotih skupine Aerosmith, potem jo je film Nimaš pojma spremenil v modno in kulturno ikono. Pozneje se je posvetila aktivizmu, zdravemu življenju in izbranim igralskim projektom. Še vedno je sinonim za devetdeseta leta.

