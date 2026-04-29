Najstniški idoli iz devetdesetih: Kje so trideset let pozneje? (Suzy)

V devetdesetih so krasili stene najstniških sob, polnili revije in lomili srca milijonom oboževalcev. Bili so obrazi serij, filmov in glasbenih videospotov pred družabnimi omrežji. Danes živijo zelo različna življenja – nekateri so ostali v središču pozornosti, drugi so se umaknili, tretji začeli povsem nova poglavja.

Leonardo DiCaprio

Pred tridesetimi leti je postal globalni fenomen po filmih Romeo in Julija in Titanik. Iz najstniškega idola se je prelevil v enega najbolj cenjenih igralcev svoje generacije. Danes izbira zahtevne vloge, producira filme in se posveča okoljskemu aktivizmu. Ni le zanimiv za dekleta, ampak je resničen umetnik.

Neve Campbell

Spoznali smo jo v Mizi za pet, a po začetku franšize Krik je postala kraljica najstniške grozljivke. Namesto pretirane izpostavljenosti je previdneje izbrala nadaljnjo kariero. Še danes jo občinstvo z veseljem sprejema v novih nadaljevanjih grozljivke, zasebno življenje pa ohranja zase.

Johnny Depp

Nekdaj je bil simbol uporniškega šarma in pozneje postal ena največjih filmskih zvezd, nato doživel javne škandale in sodne bitke. Danes več dela v Evropi in živi precej bolj umaknjeno. Kariera ga je iz idola preoblikovala v kontroverzno legendo.

Jared Leto

Kot zvezdnik serije To trapasto življenje je osvojil najstnice po vsem svetu. Pozneje je uspešno združil igralsko kariero in glasbo s skupino Thirty Seconds to Mars. Še danes ohranja imidž skrivnostnega in nekonvencionalnega oskarjevca. V mnogih pogledih je ostal večno mlad idol.

Jennifer Love Hewitt

Saj se je spomnite v filmu Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje? Nedavno je na filmska platna prišla nova različica grozljivke iz devetdesetih. Takrat je bila ena največjih televizijskih in filmskih ljubljenk. Pozneje je uspešno nadaljevala kariero v serijah in si ustvarila družino.

Christina Aguilera

Zaslovela je skoraj istočasno kot Britney in hitro postala znana po močnem glasu, dekleti so dolgo tudi primerjali. V karieri je večkrat zamenjala podobo in dokazala, da ni le najstniški fenomen. Danes občasno nastopa, snema glasbo in se posveča družini. Še vedno velja za eno vokalno najmočnejših zvezdnic svoje generacije.

Katie Holmes in Joshua Jackson

Igrala sta v Simpatijah – ona kot Joey Potter, on kot Pacey Witter. Njuni zasebni življenji sta pogosto zasenčili kariero. Katie ima hčerko z bivšim Tomom Cruisom, njej je posvetila življenje in previdno izbirala nove vloge. Joshua je igral v nekaj televizijskih dramah in po razhodu z Diane Kruger kratkotrajno srečo našel z Jodie Turner-Smith, s katero imata hčerko, za katero sta se prepirala o skrbništvu.

Britney Spears in Justin Timberlake

Ena največjih zvezdnic tistega časa je postala pop princesa svoje generacije. Sledila so leta rekordne slave, nato javni osebni zlomi in dolgo skrbništvo. Še vedno ostaja ena največjih ikon pop kulture, čeprav se je nedavno sama prijavila na kliniko za odvajanje po nizu situacij, zaradi katerih je mnoge skrbelo zanjo. Justin je bil takrat njen fant, in čeprav jo je bolje odnesel, so se njegove težave začele nedavno, ko so ga ujeli med vožnjo pod vplivom alkohola.

Alicia Silverstone

Najprej smo jo gledali v videospotih skupine Aerosmith, potem jo je film Nimaš pojma spremenil v modno in kulturno ikono. Pozneje se je posvetila aktivizmu, zdravemu življenju in izbranim igralskim projektom. Še vedno je sinonim za devetdeseta leta.