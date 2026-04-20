Najuspešnejše slovenske misice: ko je krona še nekaj pomenila (Suzy)

CVET LEPOTE

Danes so ti izbori razdrobljeni, njihova moč razredčena.

Iris Mulej je svojo izpostavljenost preoblikovala v sodoben vplivniški kapital. Lahko se pohvali z največ osvojenimi titulami. Leta 2002 je postala miss universe, 2006. miss Slovenije. Slavo je nato uspešno premaknila s televizije na družabna omrežja.

Nekoč so bili lepotni izbori v Sloveniji, in še prej v skupni državi, dogodki z napetostjo, težo, glamurjem in skoraj mitološkim sijem. Ni šlo zgolj za televizijski spektakel, temveč družbeni trenutek, kajti zmagovalka je postala obraz časa in najpogosteje je dobila odskočno desko v svet slave, medijev ter priložnost, da se predstavi pred širnim svetom. Nina Osenar Kontrec je svojo karizmo prenesla na televizijo. Postala je ena bolj prepoznavnih voditeljic in dokaz, da osebnost odloča, koliko časa se bo lesketal odsev zmagovalne krone na Miss Hawaiian Tropic 2004.Bernarda Marovt ostaja zlati ...