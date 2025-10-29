  • Delo d.o.o.
OBLETNICA

Največja štajerska čaga je uspela (Suzy)

Dumen Kumer je praznoval 20 let glasbene kariere.
Šeškani in zdravi Mirna Reynolds je soustvarila nov hit Natalije Verboten, Made in Slovenija, s provokativnim verzom 'šeškana in zdrava'.

Najboljša bivša Saša Lendero in Miha Hercog v vseh neurjih ostajata neločljiva prijatelja, kolega in predana očka in mamica hčerke Arie.

Ko pride polnoč ... Legendarni Alfi Nipič in modrijan Blaž Švab sta obujala spomine na skupna televizijska silvestrovanja na tem odru.

Sekirca in hitmejker Rebeka Dremelj je že v nizkem startu za novo predstavo, Samcy iz Skupine Skater že snuje naslednji hit.

Čukasti očka Simpatična Petra Potrebuješ se je od očeta Jožeta naučila delavnosti in predanosti slovenski glasbi.

Čagatorja Ko so rekli, da se obeta največja štajerska čaga, postavna čuka Miha Novak in Jernej Tozon nista oklevala.

Vzdušje na vrhuncu Toliko uspešnic se je nabralo v dveh desetletjih, da razgreto občinstvo skoraj ni imelo časa vdihniti.

Besedilo in foto Mediaspeed
 29. 10. 2025 | 09:00
Maribor je doživel eksplozijo energije. V razprodani dvorani je Domen Kumer spektakularno praznoval 20 let svojega glasbenega ustvarjanja. Dogodek, ki je presegel vsa pričakovanja, je ponudil vrhunsko produkcijo, osupljive svetlobne učinke in zvočno kuliso, kakršne v Mariboru še ni bilo.

Na oder se je skupaj z njim povzpelo več kot sto nastopajočih. Med njimi so bili številni zvezdniki slovenske zabavne glasbe – Modrijani, Čuki, Dejan Vunjak, Stil, Alfi Nipič, Natalija Verboten, Saša Lendero, Rebeka Dremelj, Skater in mnogi drugi. Skupaj so obujali spomine, peli največje hite in ustvarili nepozaben večer, ki je povezal generacije poslušalcev. Od fan pitov do VIP-miz, od mažoretk do pihalnega orkestra – vse je bilo podrejeno slavju slovenske glasbe in pevčevemu jubileju.

Najboljša bivša Saša Lendero in Miha Hercog v vseh neurjih ostajata neločljiva prijatelja, kolega in predana očka in mamica hčerke Arie.
Ko pride polnoč ... Legendarni Alfi Nipič in modrijan Blaž Švab sta obujala spomine na skupna televizijska silvestrovanja na tem odru.
Sekirca in hitmejker Rebeka Dremelj je že v nizkem startu za novo predstavo, Samcy iz Skupine Skater že snuje naslednji hit.
Čukasti očka Simpatična Petra Potrebuješ se je od očeta Jožeta naučila delavnosti in predanosti slovenski glasbi.
Čagatorja Ko so rekli, da se obeta največja štajerska čaga, postavna čuka Miha Novak in Jernej Tozon nista oklevala.
Vzdušje na vrhuncu Toliko uspešnic se je nabralo v dveh desetletjih, da razgreto občinstvo skoraj ni imelo časa vdihniti.
