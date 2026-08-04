Največja uspešnica Mance Špik je dobila ime po hčerki Lani (Suzy)

NAJVEČJA LJUBEZEN

Ob hčerki je odkrila, da se najlepši trenutki ne odvijajo na odru, temveč v objemu družine.

Če bi kdo priljubljeni pevki na začetku kariere prišepnil, da bo njena največja uspešnica nekoč nosila ime Lana, bi se verjetno le nasmehnila. Zdaj odgovora ne išče več, saj ga predobro pozna. Njena najlepša melodija ne odmeva po koncertnih dvoranah, temveč doma. Poboža jo z vsakim nasmehom, vprašanjem in starševskim izzivom, zaradi katerih se večeri končajo z občutkom, da je bil dan enkraten, četudi ni bil popoln. Ko Manca Špik govori o hčerki, iz njenih besed ne vejeta le ponos, temveč tudi občudovanje. Lana je iz majhne deklice zrasla v mlado damo, ki jo navdušuje s toplino, prijaznostjo, ...