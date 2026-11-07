Največja zmaga Jana Oblaka: doma je Maksim (Suzy)

Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak je v karieri ubranil že nešteto nevarnih strelov, zdaj ga čaka povsem drugačen izziv. Z zaročenko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, sta namreč prvič postala oče in mama! Rodil se jima je sin, ki sta mu po poročanju medijev nadela ime Maksim. Veselo novico je Olga, ki je zaradi nosečnosti začasno odložila teniški lopar, potrdila na instagramu, kjer je objavila nežno fotografijo drobne dojenčkove ročice in pripisala: »Najin največji blagoslov.« Ponosni očka, sicer precej zadržan, je v komentarju povedal vse z enim samim rdečim srčkom. Športnika, ki sta par od leta 2023 in sta se letos zaročila, sta zasebno življenje doslej skrbno varovala pred radovednimi pogledi. Zdaj imata doma malega junaka, ki bo gotovo poskrbel za precej neprespanih noči. A nekaj nam pravi, da se Jan še nobenega izziva ni lotil s tolikšnim veseljem kot očetovstva. Družinici želimo vse dobro in obilo čudovitih skupnih trenutkov!

Ljubka ročica je prvi javno objavljeni utrinek malega Maksima.