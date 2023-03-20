  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USPEHI

Najvplivnejša plezalka ne počiva

Uspehi Janje Garnbret.
Janja je prva med športnimi plezalkami.
Janja je prva med športnimi plezalkami.
U. J., foto promocijski material, osebni arhiv/instagram
 20. 3. 2023 | 09:25
1:23
A+A-

Ameriška poslovna revija Forbes je Janjo Garnbret uvrstila med 30 najvplivnejših posameznikov v Evropi, mlajših od 30 let, na področju športa in iger. S tem je znova v družbi tistih, ki po mnenju priznane revije oblikujejo prihodnost, s čimer uspešno širi svetovno prepoznavnost športnega plezanja. Zlati olimpijki in šestkratni svetovni prvakinji to seveda godi.

»Uvrstitev na takšen seznam je velika čast in obenem odgovornost. Športniki imamo moč povezovati in zato moramo ta privilegij usmerjati tudi v teme, ki so več kot le šport, ter s svojim prispevkom poskrbeti za razvoj, okolje in družbo, kar seveda pričakujem tudi od sebe,« pravi o čudovitem rojstnodnevnem darilu, saj je 12. marca dopolnila 24 let, o njej pa že govorimo kot o najboljši športni plezalki vseh časov.

Ni ovir za šampionko!
Ni ovir za šampionko!

Janja kljub poškodbi palca na nogi pridno trenira in upa, da bo lahko nastopila že na uvodnih tekmah nove sezone v svetovnem pokalu. Vrhunec bo svetovno prvenstvo v Švici, ki bo prva priložnost za uvrstitev na OI v Parizu leta 2024.
 

Več iz teme

Janja GarnbretuspehSuzy
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
OŠTIRKA V CELJU

Priznani chef odprl mesnico naših dedkov in babic

Odprl jo je priznani chef Miran Ojsteršek.
Mojca Marot14. 11. 2025 | 10:45
10:31
Bulvar  |  Domači trači
DEŽ

Helena Blagne je izbrala mlajšega (FOTO)

Ob novi priredbi 30-let stare pesmi je pevka napovedala: »Pripravi se, tole bo padalo.«
14. 11. 2025 | 10:31
10:15
Lifestyle  |  Stil
ALERGENI

V zadnjih letih bistveno manj otrok alergičnih na arašide - Kaj je razlog?

Alergij na arašide vse manj, razlog je povsem enostaven. Preberite tudi, kaj bi morali starši vedeti o uvajanju alergenov v otrokovo prehrano.
14. 11. 2025 | 10:15
10:00
Novice  |  Slovenija
PO INCIDENTU V LJUBLJANI

Odprto pismo avtobusnih voznikov: »Včeraj je bil zaboden kolega. Danes, jutri — lahko je kdorkoli od nas«

»Če nas kdo ozmerja — moramo molčati. Če nas kdo popljuva — moramo molčati. Če nas kdo žali — moramo molčati,« med drugim pišejo.
14. 11. 2025 | 10:00
09:39
Novice  |  Slovenija
ZIMA PRED VRATI

Vozniki pozor, časa ni več veliko! Kazni za neustrezno opremo so lahko visoke

Če kdo misli, da lahko z menjavo še malo počaka, naj dvakrat premisli.
14. 11. 2025 | 09:39
09:25
Bulvar  |  Domači trači
CANKARJEV DOM

Allison Sweet Grant predstavila svoj prvenec, prisluhnila ji je tudi Katarina Kresal (FOTO)

O ranljivosti in osebni rasti.
14. 11. 2025 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki