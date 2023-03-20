Najvplivnejša plezalka ne počiva

Ameriška poslovna revija Forbes je Janjo Garnbret uvrstila med 30 najvplivnejših posameznikov v Evropi, mlajših od 30 let, na področju športa in iger. S tem je znova v družbi tistih, ki po mnenju priznane revije oblikujejo prihodnost, s čimer uspešno širi svetovno prepoznavnost športnega plezanja. Zlati olimpijki in šestkratni svetovni prvakinji to seveda godi.

»Uvrstitev na takšen seznam je velika čast in obenem odgovornost. Športniki imamo moč povezovati in zato moramo ta privilegij usmerjati tudi v teme, ki so več kot le šport, ter s svojim prispevkom poskrbeti za razvoj, okolje in družbo, kar seveda pričakujem tudi od sebe,« pravi o čudovitem rojstnodnevnem darilu, saj je 12. marca dopolnila 24 let, o njej pa že govorimo kot o najboljši športni plezalki vseh časov.

Ni ovir za šampionko!

Janja kljub poškodbi palca na nogi pridno trenira in upa, da bo lahko nastopila že na uvodnih tekmah nove sezone v svetovnem pokalu. Vrhunec bo svetovno prvenstvo v Švici, ki bo prva priložnost za uvrstitev na OI v Parizu leta 2024.

