Namiznoteniški igralec Darko Jorgić: Sin me potolaži, ko mi je hudo (Suzy)

INTERVJU

Kako izjemen je sedemindvajsetletni Zasavec, potrjujejo številni presežki. Da si med osmimi na olimpijskem turnirju v Tokiu, je sanjska uvrstitev za vsakogar, kaj šele za slovenskega namiznotenisača.

Sledilo je mamljivo povabilo, naj igra za najboljši nemški klub. Na šampionski način se je nedavno od njega poslovil z naslovom pokalnega prvaka in se preselil na Poljsko. Tam bo z družino začel graditi naslednjo zgodbo o uspehu, ki bo vrhunec doživela na letošnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani. Vloga glavnega favorita mu ugaja, že danes ga strese od vznemirjenja, da ga bodo s tribun glasno spodbujali njegovi najdražji. Kako težko je nositi breme najboljšega v državi? Glede na to, da sem najboljši Slovenec doslej, ki se je uvrstil med deset najboljših na svetu, nedavno celo v finale ...