Namiznoteniški igralec Darko Jorgić: Sin me potolaži, ko mi je hudo (Suzy)

Kako izjemen je sedemindvajsetletni Zasavec, potrjujejo številni presežki. Da si med osmimi na olimpijskem turnirju v Tokiu, je sanjska uvrstitev za vsakogar, kaj šele za slovenskega namiznotenisača.
Vloga glavnega favorita na prihajajočem evropskem prvenstvu mu ugaja.
Sledilo je mamljivo povabilo, naj igra za najboljši nemški klub. Na šampionski način se je nedavno od njega poslovil z naslovom pokalnega prvaka in se preselil na Poljsko. Tam bo z družino začel graditi naslednjo zgodbo o uspehu, ki bo vrhunec doživela na letošnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani. Vloga glavnega favorita mu ugaja, že danes ga strese od vznemirjenja, da ga bodo s tribun glasno spodbujali njegovi najdražji.
Kako težko je nositi breme najboljšega v državi?
Glede na to, da sem najboljši Slovenec doslej, ki se je uvrstil med deset najboljših na svetu, nedavno celo v finale ...