Ena največjih modnih ikon vseh časov, Naomi Campbell, prihaja v Bosno in Hercegovino, kjer bo novembra kot didžejka glavna zvezda odprtja zimske sezone. Na instagramovem profilu Jahorine so napovedali večer, poln glasbe in glamurja. »Ženska, ki že desetletja premika meje svetovne modne scene, na Jahorino prinaša novo energijo, vrhunsko glasbo in svetovni glamur,« so zapisali organizatorji, ki pričakujejo, da bo njen prihod pomembno prispeval k promociji smučarskega središča in njegovi mednarodni prepoznavnosti.

Slovita manekenka se je v vlogi didžejke že predstavila na dogodkih v številnih svetovnih mestih, med drugim v Londonu, Münchnu, Milanu in Tokiu. Nastopila je tudi med letošnjim milanskim tednom mode, zato bo gostovanje na Jahorini še eno v nizu njenih glasbenih udejstvovanj. Vstopnice za dogodek so že naprodaj, cene se gibljejo od 22,50 do 84 evrov.