Napoved za julij: to ne bo čas hitrih odločitev (Suzy)

ASTROLOGIJA

V julij vstopamo pod okriljem pravice. Če nas je junij na kolesju kočije premaknil s točke mirovanja, nas julij postavlja pred nekaj povsem drugega. Pred ogledalo.

Kočija je bila arhetip gibanja, premika, odločitev. Mnogi ste v zadnjih tednih stopili na novo pot, spremenili smer, zapustili nekaj starega ali sprejeli odločitev, ki je ni bilo več mogoče odlagati. Kočija ne sprašuje, ali ste pripravljeni. Preprosto vas odpelje. Julij prinaša drugačno energijo. Vstopamo v vladavino arhetipa pravice, ki jo pooseblja starodavna egipčanska boginja Maat – boginja resnice, ravnovesja, reda in kozmičnega zakona. To je boginja, ki ne sodi na podlagi mnenj, čustev ali želje, temveč resnice. Na številnih upodobitvah ima prevezane oči. Ne, ker ne bi videla, ampak ker ...