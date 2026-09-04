Napoved za september 2026: Kolo sreče odpira nova vrata (Suzy)

NAPOVED ZA SEPTEMBER

Avgust nas ni vprašal, ali smo pripravljeni, ampak je preprosto ugasnil luči.

Za trenutek smo obstali v temi, v kateri nismo več mogli gledati tja, kamor smo bili vajeni. Morali smo pogledati vase. Puščavnik, ki je držal svetilko nad avgustom, nas je vodil skozi enega najglobljih prehodov letošnjega leta – skozi čas bilance, notranjega umika in razkrivanja resnice ob dveh mogočnih mrkih, ki sta vsak na svoj način premaknila koordinate našega življenja. Sončev mrk v levu nas je vprašal, kdo smo, ko odpadejo vloge, nazivi, pričakovanja in podobe, ki smo jih tako dolgo kazali svetu. Kje je naše srce? Kaj nas še prižge? Kaj je postalo le kulisa življenja, ki smo ga nekoč ...