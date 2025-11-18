Narodnozabavna Saša Lešnjek: Vse je enkrat prvič (Suzy)

  • Delo d.o.o.
NARODNOZABAVNA GLASBA

Saša Lešnjek: Vse je enkrat prvič

To je njen prvi izlet v narodnozabavne vode.
Saša je z veseljem sprejela povabilo Fehtarjev.

Saša je z veseljem sprejela povabilo Fehtarjev.

Izlet v narodnozabavne vode jo je od nekdaj mikal.

Izlet v narodnozabavne vode jo je od nekdaj mikal.

Mala Saša in veliki Luka

Mala Saša in veliki Luka

Saša je z veseljem sprejela povabilo Fehtarjev.
Izlet v narodnozabavne vode jo je od nekdaj mikal.
Mala Saša in veliki Luka
A. K., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 18. 11. 2025 | 17:00
1:20
A+A-

Končno je jasno, kaj je Saša Lešnjek počela s Fehtarji v Dallasu, ki so ga obiskali marca lani in se tam med spoznavanjem mesta srečali s košarkarjem Luko Dončićem. Fantje, ki zadnja leta osvajajo odre po vsej Sloveniji, so namreč čez lužo posneli videospot za pesem Opa cupa, pri kateri se jim je na presenečenje številnih oboževalcev pridružila postavna pevka. To je njen prvi izlet v narodnozabavne vode.

»Želeli smo nekoga, ki ni iz naše zvrsti, ima izvrsten vokal in ga poslušalci od nas ne bi pričakovali. Poklicali smo jo, ona pa nam je rekla, da za premislek potrebuje dva dneva,« pravijo fantje, medtem ko šestindvajsetletnica dodaja: »Presenetilo me je, da so pomislili name. Narodnozabavno glasbo zelo spoštujem, saj je del naše kulture in ljudi poveže na svojevrsten način.« Izlet v ZDA ji bo ostal v lepem spominu. »Rada imam projekte, ki niso vsakdanji. Snemanje v Dallasu je bilo svojevrstno doživetje, s fanti smo se odlično ujeli, doživeli smo ogromno nepozabnih trenutkov, ob vsem tem pa še posneli odličen videospot,« pravi.

Izlet v narodnozabavne vode jo je od nekdaj mikal.
Izlet v narodnozabavne vode jo je od nekdaj mikal.
Mala Saša in veliki Luka
Mala Saša in veliki Luka

