Narodnozabavni božič: Mladi asi, Calypso, Naval, Firbci in zvezdniški ženski vokali (Suzy)

Ansambel Mladi asi so na prvi decembrski dan med poslušalce poslali skladbo z naslovom Božična pravljica, ki je priredba polke ikoničnega ameriškega hita z izvirnim naslovom Underneath the Tree glasbenice Kelly Clarkson, katerega besedilo sta v slovenščino prevedla Jasna Kuljaj in Alen Krajnc. »Gre za energično, praznično obarvano skladbo, v kateri smo Mladi asi združili narodnozabavni zvok in moderno božično melodiko. Upamo, da bomo z njo ogreli številna srca,« pravijo Nuša Zelenjak, Alen Krajnc, Tom Kladnik, Nik Vozelj, Janez Jesenovec, Timotej Užmah in Žan Kopše, ki se hkrati podpisuje pod aranžma Božične pravljice.

Svojo prvo praznično obarvano skladbo z naslovom Ti si moj božič je posnela skupina Calypso, ki si je močno želela ustvariti družinsko božično zgodbo, ki bo ogrela srca in dušo. Mirno lahko zapišemo, da jim je to uspelo. Glasbo in besedilo je ustvaril frontman skupine Domen Kuralt, aranžma je delo Aleša Zibelnika, videospot so fantje pod taktirko studia Zibelnik posneli na Jezerskem.

Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.

Klasično narodnozabavno polko z naslovom Božična zgodba je posnel tudi ansambel Naval, katerega člani prihajajo iz okolice Šentjurja. V njem so združili moči harmonikar Matej Zalar, kitarist Miha Švent, baritonist Žiga Pilih, pojeta Žan Trupej in Lovro Jazbec. Gre za priložnostno zasedbo, kar pomeni, da je vsak od njih aktiven pri svojem rednem ansamblu, zbrali so se izključno z namenom, da v glasbi uživajo, se družijo in ustvarijo še kaj novega.

Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.

Pop skladbo z naslovom Prišel je čas, ki sovpada s prazničnim decembrom, je skomponiral glasbenik Martin Lesjak, ki pogosto združuje angelske glasove naših najboljših pevk in se je spet povezal v šopek, ko je k snemanju skladbe, ki so jo premierno predstavili v oddaji Japajade šov, povabil pevke Kajo Humski (SOS kvintet), Andrejo Črešnar Pungaršek (ansambel Unikat), Evo Kovačič (Vražji muzikanti), Manco Stopar (ansambel Kvinta) in Tajo Padežnik (Dejan Dogaja bend). Že novembra so posneli pesem Za praznike smo doma, ki je »praznično obarvana himna s slovenskimi koreninami«, kot pravijo dolenjski fantje, imenovani Firbci. Nastala je iz spominov na otroštvo, ko so jih mame opominjale, da se za praznike ne spodobi hoditi naokrog, temveč je treba biti doma. Glasbo je ustvaril Gašper Šinkovec, Igor Pirkovič je dodal besedilo, skladbo je v svojem studiu posnel Tadej Mihelič, videospot režiral Matic Padaršič. Za Firbce je bilo letošnje leto izjemno delovno, za seboj imajo ogromno nastopov, na odru so bili skoraj vse vikende, zato se jim bo kakšen počitek, če bodo za praznike res kaj doma, gotovo prilegel. Posneli so kar osem novih pesmi, vsako s pripadajočim videospotom, hkrati so izdali novo zgoščenko Brajde, poimenovano po svoji lanskoletni uspešnici. A ni še konec leta in v teh dneh jih čaka še nekaj nastopov. Med drugim bodo v soboto, 27. decembra, v Laškem, novo leto bodo z oboževalci dočakali v Brežicah.