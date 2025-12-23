  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOŽIČNE PRAVLJICE

Narodnozabavni božič: Mladi asi, Calypso, Naval, Firbci in zvezdniški ženski vokali (Suzy)

Smo sredi prazničnega decembra in tik pred božičnimi prazniki, zato ne čudi, da je vzdušje vsak dan bolj veselo in se bo do silvestrovega le še stopnjevalo. Pesmim, ki jih poslušamo v prazničnem času, se je letos pridružilo nekaj novih, ki spet nosijo praznično tematiko.
Mladi asi navdušujejo s priredbo tuje uspešnice Božična pravljica.

Mladi asi navdušujejo s priredbo tuje uspešnice Božična pravljica.

Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.

Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.

Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.

Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.

Firbci so posneli skladbo Za praznike smo doma.

Firbci so posneli skladbo Za praznike smo doma.

Manca Stopar, Eva Kovačič, Kaja Humski, Taja Padežnik in Andreja Črešnar Pungaršek pojejo Prišel je čas.

Manca Stopar, Eva Kovačič, Kaja Humski, Taja Padežnik in Andreja Črešnar Pungaršek pojejo Prišel je čas.

Mladi asi navdušujejo s priredbo tuje uspešnice Božična pravljica.
Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.
Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.
Firbci so posneli skladbo Za praznike smo doma.
Manca Stopar, Eva Kovačič, Kaja Humski, Taja Padežnik in Andreja Črešnar Pungaršek pojejo Prišel je čas.
Mojca Marot, Foto osebni arhiv
 23. 12. 2025 | 06:00
0:29
A+A-

Ansambel Mladi asi so na prvi decembrski dan med poslušalce poslali skladbo z naslovom Božična pravljica, ki je priredba polke ikoničnega ameriškega hita z izvirnim naslovom Underneath the Tree glasbenice Kelly Clarkson, katerega besedilo sta v slovenščino prevedla Jasna Kuljaj in Alen Krajnc. »Gre za energično, praznično obarvano skladbo, v kateri smo Mladi asi združili narodnozabavni zvok in moderno božično melodiko. Upamo, da bomo z njo ogreli številna srca,« pravijo Nuša Zelenjak, Alen Krajnc, Tom Kladnik, Nik Vozelj, Janez Jesenovec, Timotej Užmah in Žan Kopše, ki se hkrati podpisuje pod aranžma Božične pravljice.

Svojo prvo praznično obarvano skladbo z naslovom Ti si moj božič je posnela skupina Calypso, ki si je močno želela ustvariti družinsko božično zgodbo, ki bo ogrela srca in dušo. Mirno lahko zapišemo, da jim je to uspelo. Glasbo in besedilo je ustvaril frontman skupine Domen Kuralt, aranžma je delo Aleša Zibelnika, videospot so fantje pod taktirko studia Zibelnik posneli na Jezerskem.

Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.
Skupina Calypso je na Jezerskem posnela videospot za pesem Ti si moj božič.

Klasično narodnozabavno polko z naslovom Božična zgodba je posnel tudi ansambel Naval, katerega člani prihajajo iz okolice Šentjurja. V njem so združili moči harmonikar Matej Zalar, kitarist Miha Švent, baritonist Žiga Pilih, pojeta Žan Trupej in Lovro Jazbec. Gre za priložnostno zasedbo, kar pomeni, da je vsak od njih aktiven pri svojem rednem ansamblu, zbrali so se izključno z namenom, da v glasbi uživajo, se družijo in ustvarijo še kaj novega.

Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.
Božična zgodba je naslov polke ansambla Naval.

Pop skladbo z naslovom Prišel je čas, ki sovpada s prazničnim decembrom, je skomponiral glasbenik Martin Lesjak, ki pogosto združuje angelske glasove naših najboljših pevk in se je spet povezal v šopek, ko je k snemanju skladbe, ki so jo premierno predstavili v oddaji Japajade šov, povabil pevke Kajo Humski (SOS kvintet), Andrejo Črešnar Pungaršek (ansambel Unikat), Evo Kovačič (Vražji muzikanti), Manco Stopar (ansambel Kvinta) in Tajo Padežnik (Dejan Dogaja bend). Že novembra so posneli pesem Za praznike smo doma, ki je »praznično obarvana himna s slovenskimi koreninami«, kot pravijo dolenjski fantje, imenovani Firbci. Nastala je iz spominov na otroštvo, ko so jih mame opominjale, da se za praznike ne spodobi hoditi naokrog, temveč je treba biti doma. Glasbo je ustvaril Gašper Šinkovec, Igor Pirkovič je dodal besedilo, skladbo je v svojem studiu posnel Tadej Mihelič, videospot režiral Matic Padaršič. Za Firbce je bilo letošnje leto izjemno delovno, za seboj imajo ogromno nastopov, na odru so bili skoraj vse vikende, zato se jim bo kakšen počitek, če bodo za praznike res kaj doma, gotovo prilegel. Posneli so kar osem novih pesmi, vsako s pripadajočim videospotom, hkrati so izdali novo zgoščenko Brajde, poimenovano po svoji lanskoletni uspešnici. A ni še konec leta in v teh dneh jih čaka še nekaj nastopov. Med drugim bodo v soboto, 27. decembra, v Laškem, novo leto bodo z oboževalci dočakali v Brežicah.

Firbci so posneli skladbo Za praznike smo doma.
Firbci so posneli skladbo Za praznike smo doma.

Več iz teme

glasbabožičalbumpraznikipevkakoncertbožične pesmipop glasbaslovenska glasbameh na mahnarodnozabavna glasbaharmonika
ZADNJE NOVICE
07:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
OBDAROVANJE

Obdarujte se z nakitom

Morda je prav zdaj priložnost za izbiro nečesa večnega.
Daša Mavrič23. 12. 2025 | 07:00
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Solzivec na Titovem mostu: mama in 12-letnik v bolnišnici, policija išče napadalca na kolesu

V Mariboru napadel komaj 12 let starega temnopoltega otroka in njegovo mamo.
Andrej Bedek23. 12. 2025 | 07:00
06:50
Novice  |  Slovenija
KRAMBERGERJEV SKLAD

Nova hiša, novo upanje: solidarnost ljudi Skokovim vrnila dom in topel božič

Oktobra lani je šestčlanski družini iz Ponikve pri Šentjurju zgorel dom. Z veliko solidarnostjo številnih, tudi bralcev Novic, so spet na toplem.
Mojca Marot23. 12. 2025 | 06:50
06:48
Novice  |  Slovenija
MAŠA ZA DOMOVINO

Maša za domovino: nadškof Zore o vetru pomladi, Golob pa o dogodku raje na Facebooku

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pred državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti daroval mašo za domovino.
23. 12. 2025 | 06:48
06:40
Premium
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Maribor brez napredka leto po Šulerjevem odhodu: več denarja, dvakrat večji zaostanek za Olimpijo

Marko Šuler o Mariboru, odkar ni več športni direktor. Celje je napredovalo, toda trener ima preveč moči.
Gorazd Nejedly23. 12. 2025 | 06:40
06:39
Bulvar  |  Zanimivosti
ZIMSKA PRAVLJICA ALI NOČNA MORA?

Tako so Playboyjeve zajčice praznovale božič (VIDEO)

Nekdanje zajčice razkrivajo nenavadne rituale, stroga pravila in sporne praznične tradicije.
23. 12. 2025 | 06:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki