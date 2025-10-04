  • Delo d.o.o.
DRUŽINICA SE JE POVEČALA

Naša dvakratna olimpijska zmagovalka hčerki sešila krstno oblekico (Suzy)

Spretna Urša Bogataj.
Morske radosti z drugorojenko Katjo. Foto: osebni arhiv/instagram
Morske radosti z drugorojenko Katjo. Foto: osebni arhiv/instagram
A. K.
 4. 10. 2025 | 09:00
1:12
A+A-

Dvakratna olimpijska zmagovalka v smučarskih skokih iz Pekinga 2022, zdaj že športno upokojena Urša Bogataj, nadvse uživa v radostih materinstva. Nekdanja smučarska skakalka se je letos z možem Sandijem, s katerim sta se poročila lansko poletje, razveselila drugega otroka. Družinica se je povečala za deklico Katjo, ki jo je posebno nestrpno pričakoval starejši bratec Tim.

Oblekica, ki je nastala izpod prstov spretne mamice.  Foto: osebni arhiv/instagram
Oblekica, ki je nastala izpod prstov spretne mamice.  Foto: osebni arhiv/instagram

»Skoke imam zelo rada, a najpomembnejša mi je družina,« je Urša večkrat poudarila po letu 2023, ko je prvič postala mama. Vse od takrat najbližje postavlja na prvo mesto, zato tudi slovo od skakalne kariere ni bilo težko. Ljubljančanka je nedavno na družabnem omrežju objavila nekaj redkih družinskih fotografij, ki so nastale to poletje, in spletne prijatelje navdušila še z razkritjem, da je sama sešila krstno oblekico za hčerko. Čeprav se že nekaj časa ne spušča po skakalnicah, je več kot očitno, da ni spretni mamici na porodniškem dopustu niti malo dolgčas.

