IZDAL NOVO PESEM

Nasmejani Žan Serčič: preskočile so iskrice ljubezni (Suzy)

Pa naj še kdo reče, da njegova glasba ne povezuje.
Žan in Lea Mihevc, zvezdnica serije Nemirna kri. Foto: Katja Grobelnik
Žan in Lea Mihevc, zvezdnica serije Nemirna kri. Foto: Katja Grobelnik
C. R.
 11. 1. 2026 | 06:25
 11. 1. 2026 | 08:12
1:17
Žan Serčič je skok v novo leto zaznamoval z izidom pesmi Vse bilo je prav. Video zanjo je na objavil ob polnoči na silvestrovo, in že je na vrhu najbolj vročih glasbeni spot na našem youtubu. Pesem je posebna, ker napoveduje izid njegovega četrtega albuma – tega bo v svet poslal na valentinovo, z velikim koncertom v ljubljanski Odiseji BTC –, očitno pa jo je stkal iz pravih ljubezenskih niti: »Ta pesem je dozorela razmeroma hitro. Sestavil sem jo ob kitari, ki sem jo lani maja dobil od prijatelja iz mojega zelo ozkega kroga za darilo ob 30. rojstnem dnevu. Na rojstnodnevni zabavi, ki sem jo ...

ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Schröder suspendiran, grozil je Luki Dončiću

Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel.
11. 1. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Domači trači
IZSTOPA NA HRVAŠKEM

Slovenka Nives Cilenšek favoritka Dore

22-letna vizualna umetnica in glasbenica Nives Cilenšek izstopa na Hrvaškem.
11. 1. 2026 | 07:25
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
IZDAL NOVO PESEM

Nasmejani Žan Serčič: preskočile so iskrice ljubezni (Suzy)

Pa naj še kdo reče, da njegova glasba ne povezuje.
11. 1. 2026 | 06:25
06:25
Lifestyle  |  Polet
DOBRA NOVICA ZA LJUBITELJE JAJC

Jajca in holesterol: nova raziskava razbija dolgoletni mit

Nekateri podatki kažejo, da jajca celo ugodno vplivajo na HDL-holesterol, ki velja za zaščitni dejavnik za srce.
Miroslav Cvjetičanin11. 1. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Najlepši ljudje na svetu se rodijo v enem astrološkem znaku: ste tudi vi med izbranimi?

Lepota se lahko pokaže na veliko načinov, a pravijo, da imajo najlepši ljudje karizmo in toplino, ki te osvojita takoj.
11. 1. 2026 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIVDE NE PRIZNA

Nasilna negovalka Svetlana iz Izole tudi serijska tatica

Svetlana Kutin iz Izole krivde na sodišču ne prizna. Starostnikom naj bi kradla, 85-letno oskrbovanko celo tepla.
Moni Černe11. 1. 2026 | 05:00

