Nasmejani Žan Serčič: preskočile so iskrice ljubezni (Suzy)

IZDAL NOVO PESEM

Pa naj še kdo reče, da njegova glasba ne povezuje.

Žan Serčič je skok v novo leto zaznamoval z izidom pesmi Vse bilo je prav. Video zanjo je na objavil ob polnoči na silvestrovo, in že je na vrhu najbolj vročih glasbeni spot na našem youtubu. Pesem je posebna, ker napoveduje izid njegovega četrtega albuma – tega bo v svet poslal na valentinovo, z velikim koncertom v ljubljanski Odiseji BTC –, očitno pa jo je stkal iz pravih ljubezenskih niti: »Ta pesem je dozorela razmeroma hitro. Sestavil sem jo ob kitari, ki sem jo lani maja dobil od prijatelja iz mojega zelo ozkega kroga za darilo ob 30. rojstnem dnevu. Na rojstnodnevni zabavi, ki sem jo ...