Nastija Fijolič, paraplesalka: Svetu sem pokazala, da meje obstajajo le v glavi (Suzy)

NAVDIHUJE

Ko je Brežičanka nedavno stopila – oziroma zapeljala – na parket svetovnega prvenstva v plesu na vozičkih v Košicah na Slovaškem, je v dvorani završalo in domov je odšla z dvema najbolj žlahtnima medaljama.

Rodila se je s spinalno mišično atrofijo. »Gre za kromosomsko napako, za katero zadnje leto obstaja tudi zdravilo. Bolezni ne odpravi povsem, a jo močno olajša, kar pri meni ne pomeni, da bom hodila. Vseeno pa ustavlja napredovanje bolezni, saj so mišična obolenja na dolgi rok progresivna,« razlaga Nastija, ki ji je družba na neki način dala vedeti, da je drugačna od vrstnikov. Največkrat se je srečala z nedostopno infrastrukturo. Vedno prva »V družini in med prijatelji sem bila vedno sprejeta. Sem letnik 1994, takrat so otroke s težavami v gibanju dajali v Zavod za invalidno mladino Cirius ...