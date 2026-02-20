Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije: Zaboli, ko kdo reče, da so resničnostni šovi bedarija (Suzy)

INTERVJU

Na male zaslone se je vrnil težko pričakovani resničnostni šov Kmetija in videti je, da je nova sezona ena najbolj vznemirljivih in prepirljivih do zdaj.

V vlogo voditeljice je tudi tokrat stopila simpatična Štajerka, sicer velika ljubiteljica živali in kickboksa, ki tekmovalce skozi igro na posestvu vodi od leta 2017. Pravi, da ni pridevnika, ki bi opisal 12. sezono, in da je v eni izmed oddaj kar tri moške spravila v jok. Kmetija je spet tu in menda nas čaka veliko presenečenj. Nam lahko vsaj malo razkrijete, kakšne novosti ali norosti se nam obetajo? Želim si, da bi si gledalci sami ustvarili svoje mnenje, izbrali favorita (ali več njih) in Kmetijo doživeli kot celostno izkušnjo, skupaj s tekmovalci. Lahko razkrijem, da bomo na posestvu ...