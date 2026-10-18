Natalija Gros Kunaver in Rok Kunaver: sedem let čakanja na malo Gajo (Suzy)

Nekdanja vrhunska športna plezalka Natalija Gros Kunaver in igralec Rok Kunaver imata prav poseben razlog za srečo. Avgusta se jima je rodila hčerka Gaja, na katero sta čakala skoraj sedem let, veselo novico sta z javnostjo delila šele pred kratkim. V obsežnem pogovoru za revijo Jana sta razkrila številne podrobnosti, med drugim, da pot do nove družinske članice še zdaleč ni bila preprosta. Preden se jima je dolgoletna želja vendarle uresničila, sta se soočila z več neuspešnimi nosečnostmi in številnimi razočaranji.

Natalijino nosečnost je dodatno zaznamovala smrt njene mame Valerije. Ljubezenska zgodba para se je začela leta 2018 v televizijskem šovu Zvezde plešejo, kjer je Natalija slavila zmago, Rok pa osvojil njeno srce. Štiri leta pozneje sta se poročila in si ustvarila družino z Natalijino hčerko Elo, ki jo ima iz zveze s pokojnim režiserjem Juretom Breceljnikom. Ela je zdaj postala starejša sestra, Rok pa ob pogledu na svojo družino priznava, da svojega trenutnega življenja ne bi zamenjal niti za potovanje okoli sveta. To lahko počaka. Doma ima namreč vse, kar si je želel.