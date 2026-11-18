Nekdanja TV-voditeljica in novinarka Nataša Briški te dni raziskuje Južno Korejo. Pot jo je vodila od sodobnih umetnostnih galerij in živahnih ulic Seula do nenavadne turistične znamenitosti – meje s Severno Korejo. »Demilitarizirano območje je približno uro vožnje iz Seula, odvisno, kje štartaš,« je zapisala na instagramu. Ogled se je začel v spominskem parku Imjingak, posvečenem korejski vojni in družinam, ki jih je razdelila meja med državama. Tam stoji stara lokomotiva, preluknjana z več kot tisoč kroglami, ki spominja na krvavo preteklost Korejskega polotoka. Posebno doživetje je bil obisk razgledne točke Dora Observatory, od koder je opazovala severno sosedo.

... in malce bolj zabavna.

»Meja je oddaljena približno dva kilometra, fotografiranje prepovedano. Tako bo treba za del razgleda verjeti na besedo,« je hudomušno pripomnila. Povsem drugačno podobo države je spoznala med raziskovanjem seulske četrti Itaewon, kamor jo je vodila ljubezen do umetnosti. Obiskala je Leeum Museum of Art, ki navdušuje z drzno sodobno arhitekturo. Toda četrt ima tudi žalostno plat, saj se je tu 29. 10. 2022 med praznovanjem noči čarovnic zgodila huda tragedija. V neobvladljivi gneči na ozkih ulicah je življenje izgubilo 159 ljudi, večinoma mladih. »Nenavaden občutek je stati tam, kjer se je zgodilo nekaj tako hudega, a življenje okoli teče naprej,« je dodala.