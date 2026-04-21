Nataša Cetinski verjame, da je glasba pot osebnega razvoja: »Otroci skozi glasbo rastejo kot ljudje« (Suzy)

RAVNATELJICA GLASBENE ŠOLE

Z dolgoletnimi izkušnjami uči, da se skozi glasbo ne razvijajo le posluh in ritem, temveč tudi značaj, samozavest in notranja motivacija.

Nataša Cetinski je na Akademiji za glasbo študirala violončelo, hkrati se je izobraževala in pridobila pedagoško diplomo za metodo Edgarja Willemsa, ki ponuja poglobljen vpogled v to, kateri psihološki procesi se v nas odvijajo pri ustvarjanju in poustvarjanju glasbe ter kaj ta pomeni za človeštvo kot celoto. Z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami je leta 2011 ustanovila in začela poučevati v Glasbeni šoli Arsem, ki letos praznuje 15 let delovanja. Kaj vse otroku prinaša igranje inštrumenta? Igranje inštrumenta je najprej stik z glasbo – z zvokom, ritmom, melodijo in harmonijo. Otrok se uči ...