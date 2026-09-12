Nataša Gavranić in Blaž Jarc: družinski večer v Križankah (Suzy)

Športna novinarka Nataša Gavranić je konec poletja izkoristila še za prav poseben družinski večer. V ljubljanskih Križankah so si namreč ogledali film Gajin svet 3, ki je premiero doživel tik pred začetkom novega šolskega leta. Ogled težko pričakovanega filma je bila sicer povezana z delom. Natašin partner Blaž Jarc je namreč sodeloval pri njegovi promociji. Razkril je, da je ekipa iz materiala s snemanja pripravila več kot 300 različnih vsebin, od intervjujev in posnetkov iz zakulisja do podkastov. Nataša in Blaž tudi sicer dobro vesta, kako je, ko se prepleteta služba in zasebno življenje. Spoznala sta se namreč kot sodelavca na Planet TV, kjer je med njima preskočila iskrica. Pozornost pa je pritegnil predvsem njun desetletni sin Gal, ki je danes že pravi šolar. Po pustolovščin polnih počitnicah, ki jih je avgusta preživljal na morju s starši in mlajšo sestrico Saro, je bil zanj verjetno ob napetih Gajinih izzivih tudi povratek v šolske klopi nekoliko lažji in lahkotnejši.