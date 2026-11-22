Nataša Gorenc odkrito govori o svoji življenjski poti, osebnih preizkušnjah in spoznanjih, zaradi katerih je začela nase in na svoje želje gledati drugače. »Zdi se mi, da imam malo obrnjeno časovnico. V letih, ko so drugi ustvarjali kariere in se družili, sem svoje želje in cilje postavila na stran. Mislila sem, da vlagam v skupno prihodnost. Stvari so se obrnile drugače in potrebovala sem čas, da sem spet začela poslušati sebe ter spoznala, da se lahko res zanesem samo nase,« pripoveduje. Prepričana je, da se veliko žensk zaradi vzgoje in družbenih pritiskov v odnosih ne izrazi, čeprav nosijo številne odgovornosti. »Podpiramo ogromno vogalov, a še vedno čutimo, da smo premalo vredne.« Ljudi, ki jih ima rada, je pogosto postavila pred svoje potrebe, zato je morala znova ugotoviti, kaj si želi. »Imam močno voljo, energijo in ogromno ljubezni do vsega, v kar vlagam. Kar seješ, to žanješ. Šport mi daje moč,« poudarja.

Najzahtevnejša je do sebe

Po letih raziskovanja telesa se je posvetila še duši. Zaradi povezanosti telesa in uma se je lotila magisterija iz psihologije, da bi ljudem s svojim znanjem in izkušnjami pomagala še bolj usmerjeno. Energijo črpa iz pozitivne naravnanosti in iskrene želje, da bi bilo dobro tudi drugim. Zato jo toliko bolj preseneča, da se nekateri ljudje, celo v njenem poklicu, ob drugih počutijo ogrožene, kar pogosto vodi v negativnost. Sama se na takšno vedenje ne ozira, temveč ostaja spoštljiva in prijazna ter si prizadeva v svojem okolju ustvarjati dobro vzdušje. »Negativni ljudje me ne morejo spremeniti v to, kar nisem,« pravi. Energijo raje vlaga v novo znanje, boljše pristope in dobro formo. »Najbolj zahtevna sem sama do sebe. Vesela sem, da me težke življenjske okoliščine niso zagrenile, ampak sem ostala vesela oseba, ki ima rada življenje.«

Petdeseta niso za umik

Prepričana je, da leta ne smejo biti ovira za nove načrte in ambicije. »Kdo pravzaprav določa, kaj je primerno za žensko pri petdesetih? Danes imam morda celo več ambicij kot pri tridesetih. Ne, da bi komurkoli kaj dokazovala, ampak ker lahko še precej prispevam družbi,« poudarja. Z leti se bolj zaveda dragocenosti časa, zato ga noče zapravljati za ljudi in stvari, ki je ne izpolnjujejo. Ženskam sporoča, naj se ne zapirajo vase, ampak se po letih skrbi za druge posvetijo sebi. Priporoča vaje za moč s postopnim povečevanjem bremen, saj tako ohranjamo mišično maso, ki s staranjem upada, a tudi telesno pripravljenost in postavo. Redna in pravilna vadba lahko po njenih besedah ugodno vpliva na hormonski odziv telesa in omili nekatere težave menopavze. »Normalno je, da pride do sprememb, a zakaj ne bi glede tega česa storili, namesto da samo tarnamo?« Pomembno se ji zdi, da se obdajamo z ljudmi, ki nas podpirajo. »Prednost let in izkušenj je, da lahko izbiramo. Ni nam treba vsakomur ugajati, življenje je prekratko,« pravi.

Vztrajnost šteje največ

Pri ohranjanju dobre telesne pripravljenosti se ji zdi najpomembnejša vztrajnost. »Včasih je dovolj že del treninga, kakšen dan samo sprehod,« izpostavi. Pomembno je, da gibanje postane del vsakdana, tako samoumeven, kot je umivanje zob. Pri tem ni treba preveč zapletati. Počepi, izpadni koraki, most in vaje za moč trupa naj bodo del redne rutine. Posebej poudarja moč nog, ki nas nosijo v zdravo in vitalno starost, ter omenja raziskave, ki mišično moč povezujejo z zdravjem možganov in tveganjem za demenco. Natašo preseneča, da se nekatere ženske bojijo intenzivnejše vadbe, a se hkrati brez večjih pomislekov odločajo za lepotne posege, tablete ali injekcije za hujšanje. Opozarja na porast uporabe zdravil za sladkorno bolezen, ki se uporabljajo tudi za hujšanje. Skrbi jo morebitna izguba mišične mase in kostne gostote ter možnost, da bi bilo v prihodnje več primerov osteopenije in osteoporoze. »Nobenega ne obsojam, odlično je, da imamo na dosegu tudi kozmetične storitve, ampak dejstvo je, da boste s telovadbo na dolgi rok ohranjali vitalnost in energijo, poleg tega je ceneje,« dodaja. Pomembno se ji zdi še urjenje možganov. »Nikoli se ne nehajte učiti. Poiščite hobije, ki vas izpolnjujejo. Cenite drobne stvari in se vsak dan veselite malenkosti.«

Razočaranja so za njo

Najbolj je ponosna na svoje tri otroke, Domna, Jakoba in Tjašo.

Ne skriva, da so ji pomembno življenjsko lekcijo prinesli odnosi z ljudmi, od katerih je pričakovala največ razumevanja in podpore. »Ko sem najbolj potrebovala podporo, je nisem dobila prav od tistih, ki sem jim sama pomagala. Namesto tega sem bila deležna obsojanja, češ, kaj se pa grem,« priznava. Bolelo jo je predvsem zaradi otrok, ki so vse občutili, vendar so jih preizkušnje še bolj povezale. »Če izstopaš iz povprečja, bi te ljudje radi postavili na 'tvoje' mesto.« Zato se je od nekaterih umaknila. »Lepo, mirno, brez drame. Ne kuham zamer, vsem želim najboljše,« pove. Nasmehne se, ko spregovori o novi vlogi, ki v kateri se je nedavno znašla prvič. »Postala sem babica. To so prelepi občutki in sem ponosna. Zelo smo povezani, družina je najpomembnejša. Ne dvomim, da se bom dobro znašla v novi vlogi, saj imam še ogromno energije.« Dobra telesna pripravljenost ji je omogočala, da je lahko veliko časa dejavno preživljala s svojimi otroki, zdaj se veseli druženja z vnuki. Prepričana je, da bo tako tudi v prihodnje ohranila kakovostno in aktivno življenje. Nova življenjska vloga jo hkrati spominja, kako hitro mineva čas. »Še nedolgo tega so se me moji otroci držali za krilo. Ta minljivost je včasih kar strašljiva. Najlepše mi je bilo, ko so bili mlajši. Ti trenutki mi bodo vedno greli srce,« je iskrena. Ob tem se zaveda, da z odraščanjem otrok pride tudi čas, ko morajo starši počasi spustiti vajeti in sprejeti nova življenjska poglavja.

Šport ji je pomagal prebroditi najtežje življenjske preizkušnje in ji še danes daje moč.