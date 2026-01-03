Nataša Naneva: na Fuerteventuro po novo znanje (Suzy)

VODITELJICA IN INŠTRUKTORICA ZUMBE

Simpatična voditeljica Kolesa sreče, ki je poleg tega že štirinajst let inštruktorica zumbe, je leto 2025 zaključila z nasmehom na obrazu. Z

Za njo in za Klemenom Bučanom je uspešna četrta sezona priljubljenega kviza, življenje pa ji je na pot prineslo mnoge lepe trenutke in dogodke, ki ji bodo za vedno ostali v spominu. Pozitivna energija, ki jo izžareva Nataša Naneva, je tako nalezljiva, da prav nič ne preseneča, da sta s Klemenom Bučanom postala nepogrešljiv in nadvse posrečen tandem v kvizu Kolo sreče. Iztekla se je četrta sezona, ki je, tako kot njene predhodnice, simpatični temnolaski pustila čudovite spomine. »Celotna ekipa je odlična in ljudje nas radovedno sprašujejo, kdaj bo nova sezona. Vesela sem, da so mnogi opazili, ...