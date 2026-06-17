Nataša Pirc Musar: V puhasti družbi (Suzy)

Nataša Pirc Musar je s strokovnjaki iz Prirodoslovnega muzeja sodelovala pri obročkanju mladičkov sov kozač. »Ornitologi so štirim mladičkom okoli noge namestili lahek kovinski obroček, jih stehtali in izmerili ter jih nato vrnili na varno v gnezdilnici. Vsak obroček ima svojo oznako, ki jo ornitologi ob ponovnem ujetju ptice prepoznajo iz podatkovne zbirke,« so zapisali na spletni strani predsednice. Nastale so ljubke fotografije in posnetek, ki kaže, kako so jo presenetili, tako da so eni sovici podelili oznako po njenem rojstnem dnevu, poleg tega jo je poimenovala Evropa, saj ta praznuje na isti dan kot ona.

»Sove so moje najljubše živali in prav poseben občutek je, ko držiš mladička v rokah, hkrati pa z obročkanjem pomagaš raziskovalcem. Ena izmed sovic ima od danes moj pečat. In vsaka ima tudi svoje ime. Evropa in Zmaga, Naomi in Klemen po Klemenu Slakonji,« je povedala na facebooku. To sicer ni bilo njeno prvo srečanje s temi ljubkimi živalcami. Že leta 2023 so jo namreč povabili na obročkanje na Ljubljansko barje – tedaj je imela prvič v življenju v rokah sovo ter izvedela zanimivost, da sova obrne glavo za kar 270 stopinj.