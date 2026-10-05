Naučite se skrivnosti vastuja (Suzy)

»Okolica deluje na nas in mi nanjo. Prostor je živ in se povezuje z vsakim delčkom našega življenja. Ni nepomembno, v kakšnem prostoru živimo, delamo, ustvarjamo in ljubimo. Vastu nam pomaga v prostor, kjer živimo, povrniti ravnovesje ter ga z upoštevanjem naravnih zakonitosti prilagoditi sebi,« pravi Tina Pipan, strokovnjakinja za vastu. »Vastu pozna veliko korekcijskih orodij. Ker nimamo vsi možnosti graditi hiše po njegovih načelih, lahko ravnovesje povrnemo tudi na lažje, a prav tako učinkovite načine,« doda in vabi na tridnevni praktični vastu tečaj, ki se začne 2. 11. v Ljubljani.

»Spoznavali bomo uporabne praktične napotke za vzpostavitev ravnovesja v hiši, vrtu, poslovnih prostorih, nato delali na lastnih tlorisih, hišah ali prostorih. Dotaknili se bomo vseh področij, ki jih v življenju želimo podpreti, računali in spoznali osebne točke, ki jih ima vsak 8 in so povezane z zdravjem, obiljem, partnerstvom, življenjsko nalogo … Vse to bomo začinili in povezali z djotišem – vedsko astrologijo in znanjem o naravnih ritmih, ter ajurvedo – vedsko medicino. Sprememba v bivalnem okolju se namreč vedno zrcali navzven. Je odsev notranje spremembe in odpira možnost pozitivnih preobratov v življenju.« Več informacij na www.eroja.si.