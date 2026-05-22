Navdušena Jasna Kuljaj: Heleni čas ne pride do živega (Suzy)

Voditeljica Jasna Kuljaj je nedavno obudila simpatičen spomin iz leta 2008, ko se je fotografskemu objektivu nastavila ob naši največji glasbeni divi Heleni Blagne. Čeprav je njuna skupna fotografija danes že polnoletna, Jasna Heleno občuduje dlje. Ena najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljic namreč že več kot dve desetletji uspešno in prepričljivo imitira pevko, zanimivo pa je, da se je vse skupaj začelo na pobudo legendarnega Saša Hribarja, ki je v Jasni očitno hitro prepoznal pravi komični potencial.

S Helenino točko je redno nastopala v različnih televizijskih oddajah in na dogodkih, čeprav je sama večkrat poudarila, da imitiranje jemlje zgolj kot popestritev svojih nastopov. Ob fotografiji se je Jasna še pošalila na svoj račun: »Vmes sem zrasla, rodila, dozorela, počasi gre že navzdol … Helena pa je še vedno enaka. Nimaš kaj – ena in edina.«