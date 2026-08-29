Navdušena Lara Komar: Taborjenje je zakon (Suzy)

Ko bi pričakovali, da bo igralka po napornem letu poiskala udobje mehke hotelske postelje, jo lahko najdemo kar pod šotorom. Lara Komar namreč dokazuje, da za popoln poletni oddih ne potrebuje razkošne sobe z razgledom. Dovolj so narava, šotor in njeni trije fantje, da začuti pravo svobodo.

To je našla v taborjenju, ki ga naravnost obožuje. Jutro namesto budilke naznanijo škržati, večeri se podaljšajo pod zvezdnatim nebom, vroče poletne ure prinesejo osvežitev, potepanje in dolge pogovore. Lara je lep primer, da se ženska, ki jo poznamo z odrov, televizijskih zaslonov in rdečih preprog, brez težav prelevi v povsem sproščeno mamo, ki ji je pomembneje, kdo je ob njej, kot to, koliko zvezdic ima nastanitev.