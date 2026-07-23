Navdušena Nataša Gorenc: jeseni bo babica! (Suzy)

Domen, Tjaša in Jakob so čudoviti mladi ljudje, ki že stopajo po svoji poti,« zadovoljno pove osebna trenerka Nataša Gorenc, ki je otroke vzgajala z zgledom. Pomen vseživljenjskega učenja je dokazala lani, ko je pri 51 letih z odliko diplomirala iz psihologije in si tako izpolnila dolgoletno željo. Čeprav si rada postavlja nove cilje, je tokrat za pomembno družinsko novico poskrbel njen podmladek. Najstarejši sin Domen, marljiv študent in košarkarski navdušenec, jo je razveselil z novico, da bosta z izvoljenko Evo jeseni postala oče in mama. Nataša se vloge babice zelo veseli, a bo morala ob svojem dejavnem življenjskem slogu urnik pošteno prilagoditi, da bo v njem našla dovolj časa tudi za vnuka.