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NA KONCERTU

Navdušena Nina Wabra Jakič: Iron Maiden so zakon! (Suzy)

Zanjo to ni bil le koncert, temveč prava življenjska izkušnja.
Nina je skupaj z možem Galom uživala na koncertu v Bratislavi.
Nina je skupaj z možem Galom uživala na koncertu v Bratislavi.
S. R., Foto: osebni arhiv
 20. 6. 2026 | 17:00
1:27
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Življenje nam pogosto postavi ovire, ki se zdijo nepremostljive. A nekateri ljudje dokazujejo, da lahko moč volje, optimizem in ljubezen do življenja premagajo še tako zahtevne preizkušnje. Takšna je tudi Nina Wabra Jakič, ki kljub invalidnosti vedno znova dokazuje, da človekovih zmožnosti ne določa le telo, temveč predvsem duh. Invalidskega vozička ne dojema kot omejitve, temveč kot del sebe, pri tem ostaja odprta za nova srečanja in izzive. Eno takšnih nepozabnih doživetij je bil tudi koncert legendarne britanske heavy metal skupine Iron Maiden v Bratislavi, ki se ga je udeležila skupaj z možem Galom Jakičem.

Zanjo to ni bil le koncert, temveč prava življenjska izkušnja, polna energije, glasbe in občutka pripadnosti množici ljudi, ki jih povezuje ista strast. Po koncertu je svoje navdušenje strnila v besede: »Starim prdcem ni para. Česa takega še ne. Človek bi rekel, da je zlata doba metala iz osemdesetih že mimo. Pa kaj še. Ta doza zunajtelesne izkušnje me bo še dolgo držala.« Njene besede lepo povzamejo tudi njeno življenjsko filozofijo: uživati v trenutku, ne glede na okoliščine.

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Nina Wabra Jakičkoncertglasbaheavy metalIron Maiden
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