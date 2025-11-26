Navdušena Tadeja Brankovič: Pravi luksuz je življenje brez interneta! (Suzy)

»Življenje je lepo. Ne izsiljujem, potrpežljivo čakam, kaj mi prinaša. Zadnjih pet let me je še bolj učilo potrpežljivosti in hvaležnosti. Diagnoza in zdravljenje nista bila enostavna. Vse to me je naučilo tudi, da je vsak napredek trenutek za nagrado. In je prišla. Povsem nenačrtovano. Življenje je vedelo, kam me pošilja in kaj bo tisti trenutek najbolje zame. Potovanja so bila vedno moja velika strast – in to potovanje je bilo nagrada sebi. S takega potovanja ne prideš več enak. Nekaj se te dotakne s hvaležnostjo. Afrika me je navdušila,« pripoveduje nekdanja olimpijka in avtorica knjige Peta olimpijada Tadeja Brankovič, ki se je nedavno s hčerko in prijateljema odpravila na nepozabno potovanje v Tanzanijo.

Navdušila je ni samo pristna narava, temveč tudi pristno življenje domačinov. »Nimajo veliko, a so srečni. Nasmejani. Hakuna matata. Za piko na i sem bila še brez interneta. Popolni luksuz. Še sem zaljubljena v življenje in potovanja. Predvsem je to zame učenje, da znam odklopiti. Veliko misli imam v glavi, in moj dosežek je to, da znam odklapljati misli, vsaj za kratek čas. Ko ne pogledam na uro in samo sem, je dovolj,« sklene.