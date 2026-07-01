Navdušeni Dejan Obrez: Spozna se tudi na avtomobile (Suzy)

Dejan Obrez je eden od šesterice izkušenih športnih komentatorjev, poleg Urbana Laurenčiča, Aleša Potočnika, Maja Markoška, Marka Cirmana in Primoža Podsedenška, ki komentirajo tekme letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva na drugem programu Televizije Slovenija. Tu in tam vodi tudi kakšne druge prireditve. Nedavno je povezoval uradno odprtje novega prodajno-servisnega salona avtocentra A2S v Slancah pri Teharjah, kjer so med drugim prvič v Sloveniji predstavili dva modela novih električnih vozil, cupro raval in škodo epiq.

Obrez je dokazal, da se odlično spozna tudi na avtomobile, ne le na nogomet. Ujeli smo ga v družbi vodje servisa Boštjana Buneta, bolj znanega pod vzdevkom Čimpy, s katerim prijateljujeta že od otroških let. Lani sta oba praznovala abrahama, a vsak zase. Za Čimpyjev jubilej pa so vedeli mnogi, ki so ga občudovali na velikih jumbo plakatih. Na njih je pisalo, da se poteguje za župana Celja, ker je najboljši mogoči kandidat. »Brez programa, brez skrbi, Čimpy za vse ljudi,« so oznanjali plakati, ki so se pojavili po vsem knežjem mestu.