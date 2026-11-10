Navdušeni Grega Skočir je našel nekaj zase (Suzy)

Jesen je kot nalašč za pobeg v nekoliko toplejše kraje. Med priljubljenimi destinacijami je Španija, ki poleg prijetnega podnebja, bogate kulture in živahnih mest ponuja tudi številne kulinarične užitke. Španske dobrote očitno mikajo Grego Skočirja, pevca skupine Big Foot Mama, ki se je nedavno mudil v Valenciji. Na fotografiji, ki jo je delil na instagramu, pozira ob zbirki pršutov, ki so ena najbolj prepoznavnih španskih specialitet. Ob tem je hudomušno pripisal: »Obstajajo tudi piškoti za odrasle.« Španija sicer slovi po svojem pršutu, posebno mesto ima jamón ibérico, ki ga izdelujejo iz mesa iberskih prašičev. Najprestižnejša različica nosi oznako pata negra in prihaja izključno od čistokrvnih iberskih prašičev, ki se v obdobju pitanja prehranjujejo z želodom in drugimi naravnimi viri. Tak pršut odlikujejo značilna prepletenost mesa z maščobo, bogata aroma in nežna tekstura. Čeprav so najbolj znana območja pridelave predvsem na zahodu in jugozahodu Španije, ga lahko ljubitelji okušajo tudi v Valenciji. In kot kaže, se je med vsemi španskimi dobrotami prav pršut izkazal za posebno fotogenično in kulinarično pevčevo skušnjavo.