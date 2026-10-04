Navdušeni Kingstoni: Alžirci so prepevali njihove hite (Suzy)

Kingstoni so po več kot 30 letih glasbene poti vajeni, da občinstvo njihove uspešnice prepeva od prve do zadnje besede. Tokrat pa jih je čakalo nekaj povsem novega – prvič so nastopili na afriški celini. Na povabilo slovenskega veleposlaništva so v okviru pobude Sounds of Europe odpotovali v Alžirijo, kjer so nastopili na večeru, posvečenem slovenski kulturi. Koncert v Chams Beach Clubu ob Sredozemskem morju je privabil Slovence, ki tam živijo, predstavnike diplomatskega zbora, lokalne partnerje in številne domačine. Prav ti so glasbenike še posebno presenetili.

»Čeprav niso poznali oziroma razumeli besedil, so vseeno peli zraven, četudi malo po svoje. Celo tehnična ekipa je plesala in pela. Po koncertu so nam povedali, da so našo glasbo poslušali od trenutka, ko so izvedeli, da bomo nastopili na dogodku,« so navdušeni fantje. Da so pustili dober vtis, so opazili tudi po vrnitvi domov. Na družbenih omrežjih so dobili alžirske sledilce, ki še vedno spremljajo njihove objave, jih komentirajo in jim pošiljajo sporočila. In čeprav je bil obisk kratek, so si vzeli čas za oglede. Obiskali so Maqam Echahid, baziliko Notre Dame d'Afrique in odkrivali manj znane kotičke mesta. »Alžirija je precej raznolika. Nekateri deli so zelo razviti, drugi precej manj. So nas pa povsod zelo lepo sprejeli in nam bo zagotovo ostala v lepem spominu.«