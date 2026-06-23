Poglejte, kako velikega ima zmagovalec MasterChefa 2024 (Suzy)

Čeprav se simpatičnemu masterchefu Luki Pangosu, ki je po zmagi v kuharskem tekmovanju kupil kmetijo v okolici Laškega, še vedno zapleta pri papirjih in gradbenem dovoljenju, to ne pomeni, da medtem stoji križem rok. Po njegovih objavah lahko vidimo, da se intenzivno uči različnih trikov in metod za uspešno kmetovanje, tudi ob pomoči strokovnjakov. Nedavno se je v objavi na Instagramu že pohvalil s svojimi prvimi pridelki ter predstavil naravno tehniko kompostiranja sena.

Jeseni sta namreč s partnerko Sarah pokosila travo na posestvu, a je nista pograbila, temveč sta jo pustila na tleh, tako je pod njo nastal rodoviten organski material. Vanj sta posadila krompir, z rastlinami katerega se je že pohvalil, pokazal pa je tudi, kje sta enako tehniko uporabila še za lubenice in buče. Mladima pridelovalcema seveda želimo veliko sreče pri uresničevanju načrtov in nadvse plodno letino. Naj čim bolje raste!

in posadila krompir.