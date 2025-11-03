  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ BESED

Navdušeni Vlado Kreslin: upodobil ga je Ivo Mojzer (Suzy)

»Hvala, Ivo. Nisem vedel, da slikaš,« se je na družabnem omrežju zahvalil za imenitno presenečenje.
Ivo je glasbene odre zamenjal za slikarsko platno.
Ivo je glasbene odre zamenjal za slikarsko platno.
A. K., Foto: osebni arhiv/facebook, Davor Flis
 3. 11. 2025 | 10:25
1:27
A+A-

Enainsedemdesetletnega Vlada Kreslina so v karieri velikokrat fotografirali, a redki so si ga drznili upodobiti na slikarskem platnu. To je odlično uspelo njegovemu glasbenemu kolegu Ivu Mojzerju, ki je naslikal prekmurskega poeta in ga pustil brez besed.

»Hvala, Ivo. Nisem vedel, da slikaš,« se je na družabnem omrežju zahvalil za imenitno presenečenje. Marsikdo ne ve, da je 77-letni pevec popularne glasbe, ki ga pomnimo po uspešnici Ti si rekla sonce, zamenjal mikrofon za slikarski čopič. Slikanje je vzljubil kot otrok, zanj ga je navdušil njegov oče, a Ivo dolga leta ni niti pomislil na ustvarjanje. Pred tremi leti se je odločil, da bo začel slikati. Kljub začetnim težavam se je izkazalo, da ima nov hobi, v katerem je precej dober.

Doslej je ustvaril več kot 150 del, nekatera med njimi so spomladi razstavili v Rušah, kjer je priznal, da je začel najprej slikati breze, danes pa se rad loti raznovrstnih motivov, kot so krajine in portreti. »Slikanje me neverjetno pomirja. Sedim lahko ure in ure ter ustvarjam ob poslušanju klasične glasbe,« je razkril.

Vlada Kreslina je navdušil s portretom.
Vlada Kreslina je navdušil s portretom.

Več iz teme

Vlado KreslinIvo MojzerslikapresenečenjeSuzy
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

Njegova glasba bo živela večno ...
3. 11. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
NAKUP NEPREMIČNINE

Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

Romi po Dolenjski in Posavju po naših podatkih kupujejo hiše, pogosto dražje od 180 tisoč evrov, kar med domačini odpira vprašanja, od kod prihaja denar in ali pri tem pomagajo tudi občinske subvencije.
3. 11. 2025 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

Šok za družino pacientke.
3. 11. 2025 | 11:05
11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVETI BREZ BOLEZNI

Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

Njihove ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja.
Miroslav Cvjetičanin3. 11. 2025 | 11:00
10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudita sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki