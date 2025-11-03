Navdušeni Vlado Kreslin: upodobil ga je Ivo Mojzer (Suzy)

Enainsedemdesetletnega Vlada Kreslina so v karieri velikokrat fotografirali, a redki so si ga drznili upodobiti na slikarskem platnu. To je odlično uspelo njegovemu glasbenemu kolegu Ivu Mojzerju, ki je naslikal prekmurskega poeta in ga pustil brez besed.

»Hvala, Ivo. Nisem vedel, da slikaš,« se je na družabnem omrežju zahvalil za imenitno presenečenje. Marsikdo ne ve, da je 77-letni pevec popularne glasbe, ki ga pomnimo po uspešnici Ti si rekla sonce, zamenjal mikrofon za slikarski čopič. Slikanje je vzljubil kot otrok, zanj ga je navdušil njegov oče, a Ivo dolga leta ni niti pomislil na ustvarjanje. Pred tremi leti se je odločil, da bo začel slikati. Kljub začetnim težavam se je izkazalo, da ima nov hobi, v katerem je precej dober.

Doslej je ustvaril več kot 150 del, nekatera med njimi so spomladi razstavili v Rušah, kjer je priznal, da je začel najprej slikati breze, danes pa se rad loti raznovrstnih motivov, kot so krajine in portreti. »Slikanje me neverjetno pomirja. Sedim lahko ure in ure ter ustvarjam ob poslušanju klasične glasbe,« je razkril.