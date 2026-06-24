Navihana Ondina Kerec: romanca na ledu (Suzy)

Simpatična voditeljica in igralka, ki jo najbolj poznamo po vlogi Lucije Jerman v seriji Nemirna kri, se je s partnerjem, komikom Dinom Kapetanovićem, odpravila na Bled. Najprej sta se 'turistično' sprehodila okoli jezera, nato pa … skočila v vodo, šla na kremno rezino ali se peljala s čolnom, tako kot vsi pravi turisti? Ne, šla sta na led – in to dobesedno, saj je na instagramu delila dva posnetka, na katerih sta v polni hokejski opremi.

Ob prvem se je med sestopanjem z ledene ploskve pošalila, naj uganemo, kateri od treh je pravi hokejist, saj sta prva dva to storila nekoliko bolj nerodno. Ob drugem pa se je pošalila, da z Dinom uresničujeta njeno skrivno fantazijo iz priljubljene hokejske romance Heated Rivalry, čeprav se njemu o tem nič ne sanja. Ker sta protagonista v njej na ledu tekmeca, zasebno pa med njima preskoči precej več kot le športna napetost, lahko ugibamo, kaj je sledilo.

... nato sta se pomerila na ledu.