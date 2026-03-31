Pri glasbeniku Robertu so nazdravili na rojstvo in abrahama (Suzy)

Robert Goličnik, vodja ansambla Šepet in ustanovitelj Glasbene šole Goličnik, v kateri že vse od leta 1996 uspešno predaja znanje mlajšim generacijam, si je z ženo Ireno že pri 21 letih ustvaril družino. V zakonu sta se jima rodila sinova Aljaž in Ambrož, ki prav tako stopata po glasbeni poti in z očetom igrata v ansamblu Šepet, v katerem poje tudi Aljaževa žena Lara Voler Goličnik. Znano je, da so glasbeniki namazani z vsemi 'žavbami', kar se je potrdilo ob Robertovem abrahamu. Ta dan si bo namreč zapomnil za vse čase. Njegova snaha Lara nam je zaupala, da se je odštevanje do petdesetice začelo že z novim letom. »Ves čas smo ga dražili, češ kaj vse ga čaka. En teden pred rojstnim dnem smo na družbenem omrežju delili fotografije Roberta s stvarmi, ki jih bodisi obožuje bodisi sovraži. Na predvečer jubileja smo mu pripravili sprejem z orkestrom, družinskimi člani, sorodniki, prijatelji in sosedi. Zaplesali smo, nazdravili in skupaj z njim počakali na abrahama,« nam je razkrila. A slavljenec ni slutil, da se mu obeta še več presenečenj.

»Govoril je, da si ne želi, da bi mu postavili smreko, kakršno slavljencem običajno postavljajo ob jubilejih. Zato smo mu v spalnico znosili 50 malih smrečic. In to še ni bilo vse. Z Ireno smo se dogovorili, da ga bo dopoldne peljala v trgovino v nabavo, mi smo se pretvarjali, da bomo ostali doma in nekaj pojedli. Medtem ko sta bila v trgovini, smo prtljažnik njunega avtomobila napolnili s pisanimi žogicami in baloni, ki so se razsuli po parkirišču. Slavljenec jih je pobiral, njegova sinova sta poskrbela za glasbeno spremljavo, mimoidoči so uživali v predstavi,« je snaha opisala veselo dogajanje. Kmalu za tem se je Robert z ženo odpeljal v Opatijo, kjer je doživel novo rojstnodnevno presenečenje. Za veliko veselja pa je v družini poskrbela tudi Lara, ki je 20. januarja drugič postala mamica, a so za njeno nosečnost vedeli le najbližji, razen ob koncu, ko trebuščka ni mogla več skriti. Po hčerki, ki že veselo nastopa in poje, se je družini pridružila še ena deklica, ki so jo poimenovali. »Druga nosečnost je potekala brez zapletov, rodila sem zelo hitro v slovenjgraški bolnišnici. Osebju se za vso skrb iz srca zahvaljujem in sem ponosna na to, da smo zdaj štiričlanska družina. Ota je zapolnila tisti delček sestavljanke, ki je manjkal,« pravi novopečena mamica. Vsem Goličnikom iskreno čestitamo tudi v uredništvu revije Suzy.

