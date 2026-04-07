ZRELA LETA

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj (Suzy)

Ljubezen v Hollywoodu pogosto deluje hitro in burno – a ne za vse.
T. K., Foto: Profimedia
 7. 4. 2026 | 21:00
Nekateri slavni so svojo pravo srečo našli šele pozneje v življenju, v zrelih letih, ko so že preživeli razhode, kariere in osebne krize. Prav zato so njihove zgodbe še bolj zanimive: manj idealizirane, bolj iskrene in pogosto tudi trdnejše. Tu so zvezdniki, ki dokazujejo, da za ljubezen ni nikoli prepozno.

Harrison Ford in Calista Flockhart

Spoznala sta se, ko je bil Ford že v poznih petdesetih. Kljub razliki v letih sta hitro našla skupni jezik. Poročila sta se šele po več letih zveze, a ostajata skupaj že desetletja.

Pacino je četrtič postal oče v svojih osemdesetih, ko je začel zvezo z Noor. Njuna ljubezen je sprožila veliko razprav. Dokazala sta, da ljubezen ne pozna starosti.

De Niro je v zelo zrelih letih znova našel partnerko. Skupaj sta celo dobila otroka, kar je presenetilo javnost. Njegova zgodba kaže, da se nova poglavja lahko začnejo kadarkoli.

Čeprav sta se spoznali prej, je njuna ljubezen dozorela pozneje v življenju. Ellen je bila že uveljavljena televizijska osebnost. Skupaj sta že več kot 20 let.

Po ločitvi od Caitlyn Jenner je 70-letnica našla novega fanta, ki je 25 let mlajši od nje. Njuna zveza se je začela v zrelih letih in vztraja kljub medijskim kritikam. Sama pravi, da je bolj sproščena kot kdaj koli prej.

Gere je ljubezen ponovno našel po več zakonih. Z Alejandro, ki je precej mlajša, sta si ustvarila družino. Njuno razmerje deluje mirno in stabilno ter še vedno sveže.

Dolga leta je veljal za večnega samca, ki naj bi se izogibal poroki. Nato je pri 52 letih spoznal Amal, odvetnico za človekove pravice, in kmalu za tem se je poročil. Sam pravi, da ni prej nikoli verjel, da se bo ustalil. Danes njuno razmerje velja za eno najbolj stabilnih v Hollywoodu.

Spoznala sta se, ko je bila ona že uveljavljena igralka. Njuna zveza se je razvijala počasi in brez pritiska javnosti. Poročila sta se pozneje in si ustvarila stabilno družino. Njuna zgodba je primer tihe, zrele ljubezni.

Hayekova je imela skoraj 40 let, ko je spoznala francoskega poslovneža. Priznala je, da prej ni verjela, da bo našla takšno partnerstvo. Njuna zveza združuje dva zelo različna sveta.

