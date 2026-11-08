Ne le Jan Plestenjak, tudi drugi znani glasbeni obrazi so imeli težave z glasom (Suzy)

BREZ GLASU

Njihove zgodbe razkrivajo, kako krhka je lahko kariera, ki je navzven videti bleščeča in neuničljiva.

Pevec lahko ostane brez nastopa, pogodbe, občinstva ali celo navdiha, toda izguba glasu je nekaj povsem drugega. Takrat umetnik, ki je leta gradil kariero s petjem, nenadoma ne more več početi tistega, kar ga najbolj določa. Za nekatere se začnejo meseci negotovosti, odpovedanih koncertov, zdravniških pregledov in zahtevne rehabilitacije. Drugi se morajo soočiti z možnostjo, da se na oder nikoli več ne bodo vrnili. Njihove zgodbe razkrivajo, kako krhka je lahko kariera, ki je navzven videti bleščeča in neuničljiva. Disciplina in vztrajnost Jan Plestenjak se je znašel pred eno najtežjih ...