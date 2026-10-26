Dobra vila Maja: Ne vidite, da svet drvi v prepad? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

V kolektivni zavesti je globoko zakoreninjen strah pred spoznanjem resnice.

Ste opazili, da v zadnjem času močneje zaznavate energijo drugih, da je vaša intuicija izrazitejša in da globlje doživljate čustva? Senzibilnost ne prinaša pretirane občutljivosti, temveč sposobnost, da začutimo ljudi in situacije. Senzibilen človek zna svoja čustva in občutke prepoznati, razumeti ter uravnavati. Pomembno je, da se ustavite in vprašate: 'Kaj mi želi življenje pokazati, a tega zaradi zunanjih motenj ne opazim?' Začnite opazovati, izbirati in čutiti. Svoje zavesti ne boste spremenili zgolj z razmišljanjem, temveč predvsem s sposobnostjo globokega občutenja. V kolektivni zavesti ...