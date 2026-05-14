Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

INTERVJU

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.

Zasedba, ki je v preteklosti nase opozorila s prepoznavnim zvokom in iskrenimi besedili, ostaja zvesta svoji glasbeni identiteti, hkrati stopa korak naprej v zrelejši izraz. Skladba Jutro govori o življenjskih vzponih in padcih ter poslušalce vabi, naj prisluhnejo novemu poglavju skupine. »Gre za osebno zgodbo. Mojo, tvojo, zgodbo vseh nas. Pomembno je zavedanje, da nismo sami,« o navdihu za verze pove pevec. V preteklosti smo vas poznali kot skupino, ki je imela kar nekaj izjemnih nastopov in pesmi. Kaj ste počeli vmes in kaj vas je spodbudilo, da se vrnete na sceno? Začeli smo dobivati vse ...