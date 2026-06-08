Nekdanja miss Slovenije razkrila sladko razvado: »Dva kilograma na dan nista bila nič posebnega« (Suzy)

Nekdanja miss Slovenije in stilistka Metka Albreht je razkrila, do katerih dobrot goji prav posebno ljubezen. Na instagramu je zapisala, da ima s češnjami dolgo in nadvse sladko zgodovino. Ob fotografiji s tržnice, kjer je z nasmehom občudovala slastne rdeče sadeže, se je spomnila svojih nosečniških želja izpred enajstih let. Medtem ko so nekatere nosečnice sanjale o kislih kumaricah, je njo premamila precej slajša različica – češnje v ogromnih količinah.

Dobrote najraje kupuje na tržnici, kjer vedno najde kaj svežega, domačega in slastnega.

Kot je povedala, jih je pojedla tudi po dva kilograma na dan, pri tem ji ni nihče pomagal. »Dobro kilo sem snedla že na poti domov. Če je bila vrečka še malo pretežka, sem iz vljudnosti do sebe pojedla še preostanek, saj res ni bilo smiselno, da bi nosila tako težko breme,« se spominja. Še danes, pravi, češnje ostajajo njen najljubši sadež, kar je nedvomno dokaz, da nekatere ljubezni pač trajajo.