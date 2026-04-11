Nekdanja smučarka Meta Horvat na najtežji tekmi v življenju (Suzy)

PIERRA MENTA

Osemindvajsetletnica ni nikoli izbirala lahkih poti. Ko je stopila na start ene najzahtevnejših turnosmučarskih tekm na svetu, legendarne Pierra Menta v Franciji, se je za trenutek vprašala, kaj počne tam.

Meta Hrovat se je nedavno vrnila z ene najtežjih in najbolj prestižnih etapnih tekem v turnem smučanju. Pierra Menta je mit, tradicija in legenda. Je del najprestižnejših turnosmučarskih tekmovanj v Alpah in Pirenejih, pravijo mu tudi turnosmučarski Tour de France. Podvig je bil neizprosen. V štirih dneh je morala premagati mnoge ovire, med drugim presmučati 100 kilometrov in opraviti z več kot deset tisoč metri skupne višinske razlike. »Včasih se v kaj podam, ne da bi pred tem dobro razmislila. Ta izziv res ni za vsakogar, še posebno ne za tiste, ki ne uživajo v 'trpljenju'. Od mladih nog ...