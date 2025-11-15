Nekdanja vrhunska športnica dr. Špela Perc: Zdravljenje je lahko lepo potovanje k sebi (Suzy)
Diagnozi rak, ki sta ju prejeli mama in sestra, ter izguba obeh, predvsem sestre, jo je spodbudila k raziskovanju, kako pomagati ljudem do bolj kakovostnega življenja. Vpisala in doktorirala je na Quantum University for Integrative Medicine (Kvantni univerzi za integrativno medicino).
Galerija
Na njeni spletni stani www.panaceavita.com lahko preberete več o njej in o biofeedbacku. FOTO: osebni arhiv
Mateja Blažič Zemljič
15. 11. 2025 | 14:30
13:07
Nekdanjo vrhunsko športnico Slovenci bolje poznamo kot ustanoviteljico Pilates Holističnega centra in inštruktorico pilatesa in gyrotonica, ki je nato sledila ljubezni in se preselila v Kanado. Diagnozi rak, ki sta ju prejeli mama in sestra, ter izguba obeh, predvsem sestre, jo je spodbudila k raziskovanju, kako pomagati ljudem do bolj kakovostnega življenja. Tako se je vpisala in doktorirala na Quantum University for Integrative Medicine (Kvantni univerzi za integrativno medicino) ter se specializirala za terapije z napravo biofeedback, ki združujejo preplet njenega obširnega znanja.
