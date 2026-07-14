Nenavadni strahovi slavnih: od ptic do sobnih rastlin in balonov (Suzy)

Na rdeči preprogi delujejo samozavestno, pred milijonskim občinstvom nastopajo brez treme, a tudi največji zvezdniki imajo svoje nerazumne strahove. Nekateri se bojijo živali, drugi vsakdanjih predmetov ali povsem običajnih situacij. Mnogi o svojih fobijah govorijo odkrito in brez zadrege, saj želijo pokazati, da so kljub slavi običajni ljudje.

Klovni

Johnny Depp odkrito priznava, da ga klovni spravljajo v nemir. Najbolj ga motijo njihov pretiran nasmeh in močno naličen obraz, za katerim ne more razbrati resničnih čustev. Pravi, da ima občutek, kot da se za masko skriva nekaj temačnega, zato se klovnom najraje izogne.

Christina Ricci.

Sobne rastline

Christina Ricci se boji sobnih rastlin, ker jo spravlja v nelagodje misel, da so 'žive', vendar se ne premikajo. Pojasnila je, da se v prostoru z veliko rastlinami počuti izjemno neprijetno.

Scarlett Johansson.

Ptice

Scarlett Johansson se boji ptic vseh vrst. V nekem intervjuju je priznala, da jo plašijo perje, kljuni in nenadni gibi kril. Med snemanjem filma Kupili smo živalski vrt je morala zato premagovati precejšnje nelagodje, saj je bilo na prizorišču veliko ptic. Izvora svojega strahu si ne zna pojasniti.

Kristen Bell.

Baloni

Kristen Bell ima izrazit strah pred baloni, predvsem pred njihovim nenadnim pokom. Priznala je, da jo napihnjeni baloni spravljajo v napetost, saj ves čas pričakuje, da bodo počili. Zaradi tega ji tudi otroške zabave niso posebno pri srcu.

Tyra Banks.

Delfini

Tyra Banks je večkrat povedala, da se boji delfinov, čeprav jih večina ljudi dojema kot prijazne živali. Nelagodje ji povzročata njihov videz in gibanje v vodi, zato se jim izogiba tudi v akvarijih in zabaviščnih parkih. Zaveda se, da se zdi drugim njen strah nenavaden, a pravi, da ga ne more nadzorovati.

Nicole Kidman.

Metulji

Nicole Kidman ima izrazit strah pred metulji. Kot otrok ga je poskušala premagati tako, da je vstopila v prostor, poln metuljev, vendar ji ni uspelo. Vznemirja jo predvsem njihovo nepredvidljivo plapolanje s krili. Zanimivo je, da se ne boji veliko nevarnejših živali, kot so kače ali pajki, ki jih kot prava Avstralka brez težav odstrani iz hiše.

Matthew McConaughey.

Vrtljiva vrata

Matthew McConaughey je večkrat povedal, da ne mara vrtljivih vrat, zato, ko je le mogoče, raje izbere običajen vhod. Pojasnil je, da mu vzbujajo občutek utesnjenosti in izgube nadzora. Iz podobnega razloga se izogiba tudi tunelom.

Jennifer Aniston.

Letenje

Jennifer Aniston je večkrat povedala, da jo je med letenjem pogosto strah. V preteklosti je razvila različne rituale, s katerimi je poskušala zmanjšati tesnobo pred vzletom, pozneje se je začela s strahom soočati drugače. Zaradi dela mora svojo fobijo redno premagovati, posnela je celo televizijsko reklamo za eno od letalskih družb.