Nepozabna Patricia Routledge: slovo fine gospe (Suzy)

»Ko bom prispela pred biserna vrata, si želim slišati pok šampanjca, uglašen orkester in smeh moje mame,« je nekoč izjavila britanska igralka in pevka Patricia Routledge, ki se je poslovila, stara 96 let. Svetovno občinstvo je osvojila kot Hyacinth Bucket v komični seriji Fina gospa. Lik je postal ikoničen zaradi njene obsedenosti s statusom in snobovskim vztrajanjem, da se njen priimek izgovarja Bouquet.

Preden je zaslovela na televiziji, je bila priznana gledališka igralka. Prvič je nastopila leta 1952 v Senu kresne noči, leta 1968 je za vlogo v broadwayskem muzikalu Darling of the Day prejela nagrado tony, leta 1988 prestižno nagrado Laurencea Olivierja za vlogo v opereti Kandid. Sodelovala je v znamenitih monologih Alana Bennetta Talking heads in v več filmih ter serijah, njena zadnja televizijska vloga je bila v kriminalki Anybody's Nightmare iz leta 2001. Leta 2014 je v vlogi Lady Markby v predstavi Idealni soprog zadnjič nastopila na festivalu Chichester.